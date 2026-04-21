Το πλεόνασμα φέρνει νέα μέτρα στήριξης: Ανακοινώσεις ακόμα και αύριο από τον πρωθυπουργό

Ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης αναμένονται άμεσα ακόμα και αύριο (22/04/26) από τον πρωθυπουργό όπως δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
Όπως είπε ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αύριο περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα. «Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», είπε χαρακτηριστικά.
Η χρηματοδότηση των πρόσθετων μέτρων της κυβέρνησης θα κριθεί από την τελική επιβεβαίωση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή την εβδομάδα στις 22 Απριλίου, καθώς και από το περιθώριο που θα επιτραπεί από την Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δαπάνες.
Όπως ήδη έχει γράψει το newsit.gr, η δέσμη μέτρων που εξετάζονται είναι:
- παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ
- συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο
- επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων
- και πιθανόν νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, μέτρο που συνδέεται με την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην αντλία