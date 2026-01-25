To τρολάρισμα Μητσοτάκη σε σκιέρ που τον είπε «γκαντέμη»: «Γύρνα το σε snowboard»

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το Σαββατοκύριακο (24 – 25.01.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με φόντο το κατάλευκο τοπίο καταγράφηκε στα social media ένας διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό, έναν TikToker και τον πατέρα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόλαυσε το σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αλλά ως δραστήριος και στα social media εντόπισε και ότι ένας σκιέρ τον είπε «γκαντέμη», φροντίζοντας να του δώσει… απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι άρχισε μία χιουμοριστική στιχομυθία με πρωταγωνιστές έναν TikToker, τον πατέρα του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ο TikToker Johnny Koro ανέβασε βίντεο από την εξόρμησή του για σκι, σχολιάζοντας με αυτοσαρκασμό «τι μπορεί να πάει στραβά;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόσεχε αγόρι μου σε παρακαλώ, γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης», έγραψε ο πατέρας του σε μήνυμα που ο Johnny Koro δημοσίευσε σε story.

Ο TikToker συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφία από την «έκβαση» της προσπάθειάς του, στην οποία φαίνεται να έχει πέσει στο χιόνι, προσθέτοντας για χιούμορ και ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής.

Η ιστορία έφτασε μέχρι τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, γράφοντας: «Γύρνα το σε snowboard»!

«Χαχαχα έφυγα για μαθήματα», απάντησε μετά από λίγη ώρα ο σκιέρ και TikToker johnnykoro στον πρωθυπουργό.