Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων με χιονοπέδιλα και selfies με πολίτες

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να είναι ολιγόωρη, ενώ ο πρωθυπουργός θα αναχωρούσε νωρίς για την Αθήνα
Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο (24.01.2026). Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο Χιονοδρομικό χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη προαναγγελία.

Λίγο πριν από την άφιξη, ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Αλέξης Άγριος, ενημερώθηκε και υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο, προκαλώντας έκπληξη σε όσους τον αναγνώρισαν.

Η παρουσία του δημιούργησε αίσθηση, με αρκετούς επισκέπτες να τον χαιρετούν.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Η επίσκεψη, πέρα από το τυπικό πολιτικό πλαίσιο, έδωσε τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να έρθει σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Το kalavrytanews.com, βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε όλες τις στιγμές της επίσκεψης με φωτογραφίες και ρεπορτάζ.

Με χιουμοριστική διάθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» και ένα βίντεο στο Instagram, λέγοντας ότι «μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα…».

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να είναι ολιγόωρη, ενώ ο πρωθυπουργός θα αναχωρούσε νωρίς για την Αθήνα.

