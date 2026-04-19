Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση – «Πρόεδρε, are you in pain»

Στο βίντεο προβάλλονται και στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη
Στην Ισπανία βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε ένα βίντεο στο tiktok από την παρουσία του στη Βαρκελώνη.

Ξεκινάει μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο καθώς τον ρωτάνε «πρόεδρε are you in pain?» με τον ίδιο να απαντά «No, I’m in Spain».

Στη συνέχεια στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπληρώνει στη σχετική λεζάντα.  «Με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική».

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών, και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», υπογραμμίζει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

