Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία η ανάρτηση που έκανε στα αγγλικά στο twitter το Σάββατο (4.3.2023) ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, για να προαναγγείλει την χθεσινή επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τουρκικά ΜΜΕ και χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ότι ο Νίκος Δένδιας έγραψε για επίσκεψη σε «Κωνσταντινούπολη» και «Οικουμενικό Πατριαρχείο» και όχι για επίσκεψη σε «Istanbul» και «Πατριαρχείο του Φαναρίου» και όχι Οικουμενικό.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία υπήρξαν αντιδράσεις για το μήνυμα Δένδια στο twitter, επειδή ο Ελληνας ΥΠΕΞ στο μήνυμά του για την επίσκεψη στο Φανάρι δεν έγραψε «Istanbul» αλλά «Κωνσταντινούπολη» και επειδή χρησιμοποίησε τον όρο «οικουμενικό» δίπλα από το πατριαρχείο.

Μάλιστα, το θέμα πήρε διαστάσεις και απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

I will travel to Constantinople tomorrow. I will attend the Sunday of Orthodoxy Patriarchal and Archieratic Divine Liturgy & will be received by His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew.https://t.co/1kJNqjlIQK — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 4, 2023

Η Hürriyet ανέφερε: «Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δένδια, ο οποίος παρακολούθησε τη λειτουργία στο Ελληνικό Πατριαρχείο του Φαναρίου για όσους έχασαν τη ζωή τους στους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία και στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στην Ελλάδα. Στο μήνυμα που πόσταρε στο Twitter για να δώσει πληροφορίες για το πρόγραμμά του πριν έρθει στην Κωνσταντινούπολη, χρησιμοποίησε τις λέξεις «Κωνσταντινούπολη» για την Istanbul και «Οικουμενικός» αντί για «πατριάρχης».

Αντιδράσεις υπήρχαν και από Τούρκους χρήστες του twitter, που έγραψαν τις διαφωνίες τους, κάτω από το ποστ του Νίκου Δένδια τονίζοντας ότι από το 1453 η πόλη λέγεται «Istanbul», ενώ για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο έγραψαν ότι είναι Πατριάρχης του Φαναρίου και όχι οικουμενικός.

Patriarch is no longer ecumenical. This city is no longer Constantinople. No one can go to Constantinople anymore. This city is Istanbul. Don't forget to go to Ayasofya and listen to a call to prayer. pic.twitter.com/LknFBo8iDQ — Türk Bilgi (@turukbilgi) March 4, 2023

His excellency Mr. Dendias Please kindly show us the exact location of Constantinople on the map. No way. It was 1453, 570 years ago, Mehmed the conqueror turned the page of the history. So, she is Istanbul now.



Frankly, no more Byzantine, no more Constantinople. pic.twitter.com/3p8AxFWq5O — hermes (@hermes_z) March 4, 2023

İSTANBUL!!!! U have to call İSTANBUL!!! Not Constantinople … — Astrolog Dilan (@astrologdilann) March 4, 2023

«Το διόρθωσε», είπε η Sabah

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν αρχικά και η Sabah, που μίλησε για αντιδράσεις από το ποστ του Νίκου Δένδια. Η τουρκική εφημερίδα, όμως, ανέφερε ότι ο Νίκος Δένδιας άλλαξε μετά σε άλλη ανάρτησή του το «Κωνσταντινούπολη» και το έκανε «Istanbul».

Ο Νίκος Δένδιας έκανε όντως δεύτερη και δεύτερη ανάρτηση και έγραψε «Istanbul», αλλά τη λέξη «Istanbul» την έκανε απλά tag. Έγραψε δηλαδή «Istanbul» απλά για να κάνει το tag, ενώ στην ανάρτηση υπήρχε πάλι αναφορά στο «Οικουμενικό Πατριαρχείο».

I will attend tomorrow a memorial service with @EcuPatriarch in #Ιstanbul for the victims of the recent earthquakes in #Türkiye and #Syria as well as for the victims of the #Tempi railway accident. — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 4, 2023

Ο Μανώλης Κωστίδης μετέδωσε εξάλλου, ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Φανάρι, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν στην Ντόχα.