Δεν πρόλαβε να… πατήσει Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και προχώρησε στη γνωστή προκλητική του δήλωση περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη. Κι όλα αυτά λίγες ώρες πριν μεταβεί στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής, 30.05.2021 για επίσημο δείπνο με τον Νίκο Δένδια.

Ο ίδιος σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για να συναντήσει μέλη της «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη, καθώς επίσης και για να πραγματοποιήσει συνομιλίες περί διμερών σχέσεων».

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy