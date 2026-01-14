Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: «Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται»

Μήνυμα συνέχισης του διαλόγου και προσήλωσης στην αναζήτηση λύσεων έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των αγροτών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (14.01.2026) στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης και διήρκησε τουλάχιστον 3,5 ώρες. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται».

«Η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, κυρίως από την πλευρά όσων δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου» ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή και πως «όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας». «Η πρόσκληση σε διάλογο είναι διαρκής», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινίζοντας ότι έχει τεθεί εκ νέου επικοινωνία και με όσους αγρότες παραμένουν στα μπλόκα: «Έθεσα ξανά τις προϋποθέσεις, θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και υπογράμμισε πως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανακοίνωσε, δεν θα απαιτείται πλέον ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, με τις επιδοτήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις να χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, προανήγγειλε τη σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ ΑΑΔΕ και εκπροσώπων των αγροτών, προκειμένου να επιλυθούν επιμέρους τεχνικά ζητήματα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε., ο Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για διαρκές «debate με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» για το πλαίσιο ελιγμών που διαθέτει η Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι βασικό κριτήριο για κάθε πολιτική είναι η στήριξη των πραγματικών παραγωγών.

Κώστας Τσιάρας: Εκτίθενται όσοι απέχουν από τον διάλογο

Σε ερώτηση για την απουσία συγκεκριμένων μπλόκων από τις συνομιλίες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε πως η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη θέση ορισμένων αγροτών να μη συνυπάρξουν στο ίδιο τραπέζι με συναδέλφους τους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. «Χωρίς πραγματική δικαιολογία δεν υπήρξε η δυνατότητα της συνάντησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται» και ότι «δεν μπορεί κανείς να μην βλέπει τις σοβαρές συνέπειες στην οικονομία». Κατά τον ίδιο, οι αγρότες που επιλέγουν να απέχουν από τον διάλογο «εκτίθενται οι ίδιοι και πρέπει να εξηγήσουν στην κοινωνία τι συμβαίνει».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά, των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Γκέλα και Γιάννη Ανδριανού, καθώς και των διοικητών της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καβαδά. Στη συνάντηση μετείχαν και αγρότες που είχαν δώσει το «παρών» και στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.