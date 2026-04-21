Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς και Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μπουτάρη

Πλήθος πολιτικών προσώπων παρακολούθησε την εκδήλωση
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Πλήθος πολιτικών προσώπων έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21.04.2026) στο Public Café στην πλατεία Συντάγματος. Στο πάνελ της παρουσίασης συμμετείχαν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

O πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καθόταν δίπλα στον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τον οποίο πιάστηκαν να ανταλλάσσουν χαμόγελα, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δίπλα στον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς»
Στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχαν ο πρώην pρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς»
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς» (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή περιγράφει τη διαδρομή του Γιάννη Μπουτάρη σε μία προσπάθεια να κατανοηθεί «το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε “πολιτική αλλιώς”, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολο δική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία».

 

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα, ο  Ευάγγελος Αποστολάκης, ο  Γιώργος Βασιλειάδης, η Αθηνά Λινού. 

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας για Γιάννη Μπουτάρη: Η αποφασιστικότητα του για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η αποκαλυπτική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη και το δημοψήφισμα του 2015
«Στάθηκε απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης, αγνοώντας το πολιτικό κόστος» είπε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός
Νέα επίθεση από την Τουρκία: Οι ελληνικοί χάρτες αλιείας χαράσσουν «φανταστικά σύνορα» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «άκυρες» και «χωρίς νομική ισχύ» τις ελληνικές απαγορεύσεις πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, επαναφέροντας τη ρητορική περί παραβίασης της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας
Βουλή: Πέρασαν από την Επιτροπή οι συμφωνίες με Ιταλία και Πολωνία για διαβαθμισμένες πληροφορίες
Κατά τη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης υποστήριξε ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας
