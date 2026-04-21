Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς και Μώραλης στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μπουτάρη

Πλήθος πολιτικών προσώπων έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης, η πολιτική αλλιώς», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21.04.2026) στο Public Café στην πλατεία Συντάγματος. Στο πάνελ της παρουσίασης συμμετείχαν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

O πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καθόταν δίπλα στον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τον οποίο πιάστηκαν να ανταλλάσσουν χαμόγελα, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δίπλα στον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή περιγράφει τη διαδρομή του Γιάννη Μπουτάρη σε μία προσπάθεια να κατανοηθεί «το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε “πολιτική αλλιώς”, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολο δική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία».

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που έδωσαν το παρών ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο Αντώνης Σαουλίδης που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Αθηνά Λινού.