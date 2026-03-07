Πολιτική

Τσίπρας: Γελωτοποιός του βασιλιά Τραμπ ο Μητσοτάκης, ανεύθυνη και επικίνδυνη η κυβέρνηση – Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην Κοζάνη

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στην Κοζάνη
Αλέξης Τσίπρας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Με βαριές εκφράσεις, όπως «γελωτοποιός του βασιλιά» Τραμπ, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Κοζάνη. 

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», το απόγευμα του Σαββάτου (7/3/26), ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Βιώνουμε δυστοπια τις τελευταίες μέρες. Από τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν, τις πολεμικές ιαχές και τις εικόνες φρίκης σε απευθείας μετάδοση μιας τρομακτικής πραγματικότητας. Η αγριότητα του πολέμου αγγίζει κι εμάς, Ελλάδα και Κύπρο».

«Είναι η είσοδος σε μία εποχή γενικευμένης αστάθειας. Κάθε βόμβα που πέφτει, κάθε πύραυλος απειλεί τις ζωές όλων μας, το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την ειρήνη. Ανοίγει ένα τρομακτικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας με αυτουργούς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Τώρα, με τον Τραμπ γίνεται χωρίς προσχήματα. Ξαναείδαμε τέτοιες εικόνες. Το είδαμε να κορυφώνεται στη Γάζα» τόνισε.

«Πρώτος και καλύτερος ο Έλληνας πρωθυπουργός, δεν τολμούν να πουν μία κουβέντα για τη γενοκτονία στη Γάζα. Είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανοίγουν την αγκαλιά τους για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά έκλεισαν τα σύνορα για τα 15 εκατομμύρια των Σύρων που ήρθαν εδώ για να σωθούν» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε για ακροδεξιούς, που υπάρχουν και στο υπουργικό συμβούλιο.

«Η επίθεση αυτή της ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι παράνομη. Παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου» τόνισε. «Δεν τολμά όμως να το ψελλίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Να πει ότι υπήρχε διπλωματικός δρόμος. Αλλά μας είπε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η σταθερότητα, περνάνε μέσα από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν». 

«Η σκέψη μας είναι με τους εγκλωβισμένους και καλώ την κυβέρνηση να κάνει ότι πρέπει για την επιστροφή τους».

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδεικνύεται σε μνημείο αμοραλισμού και υποτέλειας. Όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικριτικός για τον Τραμπ. Μιλούσε για τραμπισμό ως βρισιά και κατηγορία εναντίον μου. Σήμερα εμφανίζεται ως γελωτοποιός του βασιλιά, εκλιπαρώντας για μια συγκαταβατική ματιά του βασιλιά που τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του». 

«Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, όχι αυτοί. Ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη… Επικίνδυνα ανεύθυνος είναι αυτός που επιδίδεται σε πατριδοκάπηλες κορώνες. Ανευθυνότητα είναι να αναζητάς προστάτες» τόνισε.

«Ο πόλεμος στην περιοχή πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου για να αγωνιστούμε για μία ομόσπονδη Κύπρο γιατί μόνο μια λύση στη βάση του ΟΗΕ, μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Αντιθέτως η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, μόνο σε κινδύνους μπορεί να οδηγήσει» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στην εκδήλωση: 

Η εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έγινε στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού. Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου «Ιθάκη» μίλησαν οι: Σωκράτης Βατάλης (Πολιτικός Μηχανικός), Ευγενία Γάκη (Εκπαιδευτικός), Θόδωρος Καρυπίδης (Πρώην Περιφερειάρχης – Δημοσιογράφος), Θέμης Μουμουλίδης (Σκηνοθέτης-συγγραφέας) και Στέφανος Μπαλταγιάννης (Διευθυντής ΕΣΥ).

Μία ημέρα πριν, την Παρασκευή (6/3/26) ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε με ποδοσφαιρικούς όρους στο ερώτημα για το πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη.

