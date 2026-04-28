Τσουκαλάς για υποκλοπές και Εξεταστική: «Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και στη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας την Τρίτη (28.04.2026) στο ΕΡΤnews, στον απόηχο της έκτακτης συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη «προφανώς και κρίνεται» και ότι για να βελτιωθεί πρέπει να «απογαλακτιστεί από την εκτελεστική εξουσία». Όπως είπε, η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή και έπειτα από πρόταση των δικαστών.

«Πιστεύει κάποιος ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν χόμπι να ακούνε υπουργούς;»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό της απόφασης για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας και τη μη αναβάθμιση της έρευνας σε κατασκοπεία. «Πιστεύει κάποιος ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν χόμπι να ακούνε υπουργούς;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δημοκρατίας. «Εμείς είπαμε ότι έπρεπε να γίνει έρευνα, η οποία δεν έγινε», σημείωσε.

Για την Εξεταστική Επιτροπή

Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε για την κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει την πρωτοβουλία. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει να κληθούν πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να αποτέλεσαν στόχους παρακολούθησης. «Θα καλέσουμε τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Χατζηδάκη, τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κοινωνία να αντιδράσει για να μην εθιστεί στον αυταρχισμό»

Η δεύτερη πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, αφορά κάλεσμα προς τον νομικό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, τους δήμους, τα επιμελητήρια και τους συλλόγους, προκειμένου να υπάρξουν ψηφίσματα για την υπόθεση. «Είναι θέμα δημοκρατίας. Πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει, διαφορετικά θα εθιστεί στον αυταρχισμό», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης».

«Να μη μείνει η αλήθεια στο σκοτάδι»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω δικαστικών κινήσεων, καλώντας τα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθήθηκαν να υποβάλουν μηνύσεις ώστε να ανοίξει ξανά η υπόθεση. «Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα. Θα μείνουμε στις επάλξεις για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια», είπε, θέτοντας το ερώτημα «ποιος ήθελε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα της χώρας». «Δεν παίζουμε με αυτά, δεν παίζουμε με τη δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Δεν είναι αντίπαλός μας ο κ. Τσίπρας»

Ερωτηθείς για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «δεν είναι αντίπαλός μας ο κ. Τσίπρας».

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον δημοκρατικό κόσμο να συμπαραταχθεί με «τη δύναμη που καθημερινά ασκεί αντιπολίτευση δομική, πολυθεματική, με προτάσεις», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει σχέδιο διακυβέρνησης «με σταθερότητα και ομαλότητα».

Αιχμές και για τη δίκη των Τεμπών

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στη δίκη για τα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «μείζον ζήτημα» ως προς την παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο για τέσσερις κατηγορουμένους.

«Είναι σαν να λέει το κράτος ότι αυτοί θεωρώ ότι έχουν την ευθύνη και όσοι είναι κρατικοί αξιωματούχοι δεν έχουν καμία ευθύνη», ανέφερε, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει «για ποιον λόγο επιλέγει αυτό».