Συλλυπητήρια στην οικογένεια της Φώφης Γεννηματά, τους φίλους, τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συντρόφους της, εκφράζει ο Τζέφρι Πάιατ. «Ήταν χρόνια φίλη…», σημειώνει ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα.

Στη δήλωσή του μέσω Twitter για τη Φώφη Γεννηματά ο Τζέφρι Πάιατ αναφέρει: «Εκφράζω συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τα αγαπημένα πρόσωπα και τους πρώην συναδέλφους της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά. Η Φώφη ήταν πολύχρονη φίλη του @USEmbassyAthens και κάποια που πάντα με εντυπωσίαζε με την εξυπνάδα, την αξιοπρέπεια και την πολιτική της διορατικότητα. Ας είναι ευλογία η μνήμη της».

Δείτε την ανάρτηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα:

I offer condolences to the family, friends, loved ones and former colleagues of KINAL President Fofi Gennimata. Fofi was a longtime friend of @USEmbassyAthens and someone who always impressed me with her intelligence, dignity and political insight. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/s0lZKPC2Yl