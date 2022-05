Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο twitter αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπάιντεν αναφέρει: Σήμερα, καλωσόρισα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο για διμερή συνάντηση. Επιβεβαιώσαμε την ισχυρή μας σχέση, γιορτάσαμε τα 201 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας και συζητήσαμε τις συνεχείς προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία.

Today, I welcomed Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to the White House for a bilateral meeting. We reaffirmed our strong relationship, celebrated 201 years of Greek independence, and discussed our ongoing efforts to support Ukraine. pic.twitter.com/NvX3H7W1li