Οι επίσημοι λογαριασμοί του πρέσβη των ΗΠΑ στα social media έχουν πλέον περάσει στον Τζορτζ Τσούνη και ο «διάδοχος» του Τζέφρι Πάιατ πόσταρε το πρώτο του μήνυμα στο Twitter. Στην ανάρτηση του, δηλώνει – μεταξύ άλλων – ότι είναι τιμή του να επιστρέφει στην Ελλάδα με αυτό το πόστο.

«Καλημέρα από Αθήνα! Ως ένας περήφανος γιος Ελλήνων μεταναστών, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Ελλάδα για να υπηρετήσω ως ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ. Χαίρομαι πολύ», αναφέρει ο Τζορτζ Τσούνη, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Καλημέρα από Αθήνα! As the proud son of Greek immigrants, it's an honor of a lifetime to return to Greece and serve as the next U.S. Ambassador. Χαίρομαι πολύ! pic.twitter.com/82B0CRQEk5

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (06.05.2022) οι επίσημοι λογαριασμοί του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα social media πέρασαν από τον Τζέφρι Πάιατ στον Τζορτζ Τσούνη. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον επίσημο λογαριασμό για τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George J. Tsunis. Συνεχίστε να ακολουθείτε τον νέο πρεσβευτή εδώ (στον λογαριασμό τoυ Αμερικανού πρέσβη στο Twitter) για ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του» αναφέρεται σε ανάρτηση στο λογαριασμό τού νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

We are pleased to announce this official account for the next U.S. Ambassador to Greece, George J. Tsunis. Please continue following the new Ambassador here for updates on his activities.