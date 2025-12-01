Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok για την εκτόξευση των ελληνικών δορυφόρων: «Εδώ κάτι αλλάζει»

Σε ανάρτηση για τους 5 δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο προφίλ του στο TikTok τη Δευτέρα (01.12.2025).

Στο βίντεο που «ανέβασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok αναφέρεται στους ελληνικούς δορυφόρους, σχολιάζοντας: «Χθες (05/08/2025) στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολλοί σύντομα».

Τρεις μήνες αργότερα … πύραυλος!

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Εδώ κάτι αλλάζει!», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα στις 9 το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025), βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».