Βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok για την εκτόξευση των ελληνικών δορυφόρων: «Εδώ κάτι αλλάζει»

Το βίντεο έχει μουσική υπόκρουση από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «X-Files» ενώ περιλαμβάνει και μία κωμική σκηνή από παλιά ελληνική ταινία
Κυριάκος Μητσοτάκης
Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok για την εκτόξευση των 5 ελληνικών δορυφόρων

Σε ανάρτηση για τους 5 δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στις 28 Νοεμβρίου προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο προφίλ του στο TikTok τη Δευτέρα (01.12.2025).

Στο βίντεο που «ανέβασε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok αναφέρεται στους ελληνικούς δορυφόρους, σχολιάζοντας: «Χθες (05/08/2025) στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολλοί σύντομα».

Τρεις μήνες αργότερα … πύραυλος!

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Εδώ κάτι αλλάζει!», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

@kyriakosmitsotakis_

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

 

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα στις 9 το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025), βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».

