Βιβλίο Τσίπρα: Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Την ώρα που το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους πρώην συντρόφους του στην Αριστερά, αλλά και γενικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται για την παρουσίαση της «Ιθάκης», η οποία θα γίνει σήμερα (3.12.25) στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Παλλάς.

Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στην πολιτική, όπως έχει ο ίδιος προαναγγείλει, θεωρείται σχεδόν απίθανο να ανακοινώσει σήμερα την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο να επισκιάσει το βιβλίο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιος θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης στο Θέατρο Παλλάς για να σταθεί στο πλευρό Τσίπρα και να ακούσει από κοντά όσα έχει να πει ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς δεν αποκλείεται αυτοί (ή έστω κάποιοι εξ αυτών) να είναι οι επόμενοι συνεργάτες του στον νέο πολιτικό φορέα.

Σύμφωνα με πηγές στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που, κατά τον ίδιο, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο.

Κατά τις ίδιες πηγές θα τονίσει ότι η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που οδήγησαν τη χώρα στα βράχια «με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται “προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια”. Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την συγγραφή της «Ιθάκης» ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψει αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Στην ίδια ομιλία θα εξαπολύσει επίθεση σε όσους οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια: «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

Ο ίδιος θα δηλώσει «περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε, για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. “Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη”. Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει “εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις”».

Ο πρώην πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες offshore».

Τέλος, θα αναφερθεί στην επιτακτική ανάγκη «να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα», ενώ θα κάνει λόγο για την «ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά».