Βιβλίο Τσίπρα: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου» – Η ανάρτηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Με ένα βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο φιλοξενούνται αποσπάσματα από τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που ασκούν έντονη κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να τους ευχαριστεί. Και να προαναγγέλλει ότι εκείνος θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 19:00 το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.

«Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» λέει ο Αλέξης Τσίπρας χαμογελαστός καθώς προβάλλονται οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Στέφανου Κασσελάκη, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Παύλου Μαρινάκη για το βιβλίο.

Και ακούγεται το γνωστό τραγούδι «Ο Αλέξης» των Olympians και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης».

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα στο Θέατρο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους», αναφέρει.