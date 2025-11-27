Πολιτική

Βιβλίο Τσίπρα: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου» – Η ανάρτηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο πρώην πρωθυπουργός χαμογελαστός ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Παύλο Μαρινάκη για τα καλά τους λόγια
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Με ένα βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο φιλοξενούνται αποσπάσματα από τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που ασκούν έντονη κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να τους ευχαριστεί. Και να προαναγγέλλει ότι εκείνος θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 19:00 το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.

«Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» λέει ο Αλέξης Τσίπρας χαμογελαστός καθώς προβάλλονται οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Στέφανου Κασσελάκη, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Παύλου Μαρινάκη για το βιβλίο.

Και ακούγεται το γνωστό τραγούδι «Ο Αλέξης» των Olympians και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης».

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

 

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα στο Θέατρο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους», αναφέρει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης στο υπουργικό: Σημαντική τομή η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων – Αύριο επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε 1 εκατομμύριο πολίτες
«Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να δει τη σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου»
υπουργικό 27
Newsit logo
Newsit logo