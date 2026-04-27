Βουλευτές στο γήπεδο της Σαντορίνης για καλό σκοπό – Από τα έδρανα στη σέντρα

Για καλό σκοπό άλλαξαν… «γήπεδο» κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι άφησαν για λίγο τα κοινοβουλευτικά έδρανα και φόρεσαν ποδοσφαιρικά, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικό αγώνα στη Σαντορίνη απέναντι στους παλαίμαχους του Πανθηραϊκού.

Ο ξεχωριστός αυτός ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θήρας και υπό την αιγίδα της Βουλής, έπειτα από ενέργειες των βουλευτών της ΝΔ, Μάρκου Καφούρου και Σπύρου Κουλκουδίνα. Στόχος ήταν η στήριξη του 26ου Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, ενός θεσμού με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, που φιλοξενείται στο νησί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε σε οικονομική ενίσχυση του Πτωχοκομείου Θήρας με το ποσό των 5.000 ευρώ, στηρίζοντας το έργο κοινωνικής αλληλεγγύης που επιτελείται σε τοπικό επίπεδο.

Στον αγώνα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, Μάρκος Καφούρος, Τάσος Νικολαΐδης, Νεοκλής Κρητικός, Κομνηνός Δελβερούδης, Κώστας Φλώρος, Νίκος Βλαχάκος, Θανάσης Σταυρόπουλος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Νίκος Βρεττός και Ιωάννης Κόντης. Τη σύνθεση συμπλήρωσαν ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Πέτρος Τζανετάκος, καθώς και κοινοβουλευτικοί συντάκτες.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο κ. Καφούρος, ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης, στάθηκε στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της προσφοράς, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες αναμετρήσεις δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, καθώς το πραγματικό κέρδος αφορά την ίδια την κοινωνία.