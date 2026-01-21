Συμβαίνει τώρα:
Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να τηλεφωνήσουν στον Μητσοτάκη για να παραστεί στη συζήτηση για τα αγροτικά

«Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την παρουσία του πρωθυπουργού στη συζήτηση που διεξάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής επί της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε παρέμβασή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να καλέσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο τηλέφωνο και να επιστρέψει από το αεροδρόμιο. «Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Όπως είπε, «δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να ενεργοποιεί διαδικασία, να συζητάει η Βουλή την πρότασή του και ο ίδιος να μας δείχνει σε ποια υπόληψη έχει την πρότασή του και τον εαυτό του. Διότι όταν δεν έρχεσαι να υποστηρίξεις την πρότασή σου, προφανώς συνομολογείς ότι είναι “για τα μπάζα” η πρότασή σου», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πολιτική
