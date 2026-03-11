Πολιτική

Βουλή: Πέρασε από την Επιτροπή η σύμβαση για τις έρευνες υδρογονανθράκων με Chevron και HELLENiQ Energy

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απαρίθμησε «10+1» οφέλη που προκύπτουν για την ενεργειακή, οικονομική και γεωστρατηγική θέση της χώρας
Έρευνες υδρογονανθράκων από την Chevron (Φωτογραφία αρχείου
Έρευνες υδρογονανθράκων από την Chevron (Φωτογραφία αρχείου / Ari Rabinovitch / REUTERS)

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των τεσσάρων συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τις ενεργειακές συμφωνίες «καθοριστικό βήμα» για να θέσει η χώρα τις βάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωσή τους ενισχύει ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια, την αναπτυξιακή προοπτική και τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τα «10+1» οφέλη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι με τις συμβάσεις διπλασιάζονται οι θαλάσσιες περιοχές που τίθενται προς έρευνα και εκμετάλλευση, αυξάνονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων χωρίς επιβάρυνση του ελληνικού Δημοσίου και ενισχύεται η ελκυστικότητα της χώρας για μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση της γεωστρατηγικής ισχύος της Ελλάδας, για οικονομικά οφέλη υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, καθώς και για δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη γεωπολιτική διάσταση των συμφωνιών, σημειώνοντας ότι η επενδυτική παρουσία της Chevron στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές «αποδυναμώνει στην πράξη» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενισχύει τις ελληνικές θέσεις. Κλείνοντας, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για «πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με «αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα» μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
122
80
58
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: «Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγάλουμε δηλαδή τις κουκούλες»
«Περίπου το 85% των ανθρώπων πιστεύουν ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Εμείς λοιπόν, είμαστε εκεί που είναι η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
μαρινάκης 8
Ζωή Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών, υπάρχει αλληλοεκβιασμός Βορίδη και Μαξίμου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το έγγραφο του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καταδεικνύει γνώση της υπόθεσης, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Μέτρα για την ακρίβεια ανακοινώνουν το μεσημέρι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θεοδωρικάκος
Η κυβέρνηση φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγει μέτρα που είχαν εφαρμοστεί μετά την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας, όπως το Fuel Pass και προσανατολίζεται σε επίδομα καυσίμων, με εισοδηματικά κριτήρια
βενζίνη 10
Στο Στρασβούργο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Μόνο στο newsit.gr oλόκληρη η επιστολή του στους ευρωβουλευτές
Το newsit.gr, δημοσιεύει αποκλειστικά ολόκληρη την επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την οποία επιχείρησε να εξηγήσει περισσότερο την κατάσταση και όλα τα τελευταία δεδομένα στους Ευρωβουλευτές
Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας, στην Βουλή, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) 12
Newsit logo
Newsit logo