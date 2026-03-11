Βουλή: Πέρασε από την Επιτροπή η σύμβαση για τις έρευνες υδρογονανθράκων με Chevron και HELLENiQ Energy

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των τεσσάρων συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy, που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τις ενεργειακές συμφωνίες «καθοριστικό βήμα» για να θέσει η χώρα τις βάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωσή τους ενισχύει ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια, την αναπτυξιακή προοπτική και τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τα «10+1» οφέλη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι με τις συμβάσεις διπλασιάζονται οι θαλάσσιες περιοχές που τίθενται προς έρευνα και εκμετάλλευση, αυξάνονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων χωρίς επιβάρυνση του ελληνικού Δημοσίου και ενισχύεται η ελκυστικότητα της χώρας για μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση της γεωστρατηγικής ισχύος της Ελλάδας, για οικονομικά οφέλη υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, καθώς και για δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη γεωπολιτική διάσταση των συμφωνιών, σημειώνοντας ότι η επενδυτική παρουσία της Chevron στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές «αποδυναμώνει στην πράξη» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενισχύει τις ελληνικές θέσεις. Κλείνοντας, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για «πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με «αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα» μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική.