Βουλή: «Σφάχτηκαν» Χρήστος Κέλλας και Ευαγγελία Λιακούλη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σε έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων οδηγήθηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η συζήτηση στη Βουλή διεξήχθη στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης, με την Ευαγγελία Λιακούλη να ζητά εξηγήσεις για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο τοπικών εμβολιασμών, παρά την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στους χειρισμούς του υπουργείου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να ανακόψει, όπως είπε, «τη λαίλαπα της ευλογιάς». «Σας ξέφυγε απολύτως. Αποτύχατε και μάλιστα παταγωδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Λιακούλη, προκαλώντας την αντίδραση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

«Κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει εμβολιάσει τα ζώα του με τα υπάρχοντα εμβόλια για την νόσο, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν έχουν την άδεια της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους αγρότες και ήδη έχουν δοθεί 167 εκατ. ευρώ για την στήριξή τους ενώ τα 62 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για την θανάτωση των ζώων τους και υπογράμμισε ότι κανένα από τα τρία εμβόλια, τουρκικό, αιγυπτιακό και ιορδανικό, δεν είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ.

«Κρύβεστε πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι μη εγκεκριμένο το εμβόλιο»

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, υποστήριξε ότι είναι σοκαριστική η απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στον εμβολιασμό των ζώων παρά τις οδηγίες του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ Όλιβερ Βάρχεϊ, με αποτέλεσμα να έχουν θανατωθεί μισό εκατομμύριο ζώα.

«Κρύβεστε πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι μη εγκεκριμένο το εμβόλιο. Υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι στην επιστολή του -την οποία αποκρύπτετε- ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ λέει ότι αν δεν εμβολιάσετε τα ζώα θα απαγορεύσουμε τα πάντα», ανέφερε η Ευαγγελία Λιακούλη.

«Αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Καμία απόκρυψη δεν υπάρχει και η επικοινωνία του υπουργείου είναι καθημερινή με τον αρμόδιο επίτροπο, Όλιβερ Βάρχεϊ. Στην επιστολή που απέστειλε στις 6 Οκτωβρίου 2025, δεν μιλά για υποχρεωτικότητα του εμβολίου, αλλά σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν επιβάλλει τον εμβολιασμό, τον συστήνει. Το εμβόλιο για την ζωονόσο της ανεμοβλογιάς δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε», αντέτεινε ο Χρήστος Κέλλας και συμπλήρωσε:

«Προχθές, σε απάντηση στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ. Αν εφαρμοστεί το σχέδιο εμβολιασμού στην Ελλάδα, όπως λέτε, θα επιβληθούν αυστηρά μέτρα, θα υπάρξουν βαρύτατες συνέπειες και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, -κυρίως η φέτα που είναι ΠΟΠ- και το κρέας θα απαγορευθούν».

«Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν αφήνεται ελεύθερο το εμβόλιο να το εκμεταλλευτούν ιδιώτες και δεν απαγορεύει στη κυβέρνηση να κάνει εμβολιασμούς, αλλά μας συστήνει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι είναι ακατάλληλα τα εμβόλια της ΕΤΕ;» σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη.