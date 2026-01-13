Χατζηδάκης για αγρότες: Είμαστε δημοκρατία αλλά δε μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει

«Ήταν χρήσιμη συνάντηση με τους αγρότες και νομίζω ότι όλοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης αμέσως μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, το απόγευμα της Τρίτης (13/1/26).

«Όταν αποφάσισαν να κάνουν τη συζήτηση, μια μερίδα έδεσε πολύ συγκεκριμένους όρους πέρα από κάθε δεοντολογία. Οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Επέμεναν μέσα στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται για παρατυπίες με επιδοτήσεις και υπάρχει και εκπρόσωπος που έσπασε αστυνομικό αυτοκίνητο… Είμαστε δημοκρατία αλλά όχι που ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τους αγρότες.

«Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Ενώ υπήρχαν προβλήματα και ευθύνες της κυβέρνησης, από εκεί και πέρα η μερίδα που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας» τόνισε.

«Σε καλεί ο Πρωθυπουργός και εσύ λες δεν έρχομαι. Πού πάνε;»…

«Στη σημερινή συνάντηση, ήταν εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα που συζήτησαν με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Γίνονται κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Θα ανακοινωθούν βελτιώσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάποιες κατηγορίες στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ενισχύσεις για τους αγρότες που παράγουν μηδική.

