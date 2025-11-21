Πολιτική

«Χωρίς έρεισμα» οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

Νωρίτερα, η τουρκική διπλωματία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι πέτυχε την έγκριση από την ΕΕ ενός συμπληρωματικού χάρτη θαλάσσιου σχεδιασμού που επεκτείνεται πάνω σε περιοχές τουρκικής διεκδίκησης
ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí Íßêïõ ÄÝíäéá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ ÃÝíò Óôüëôåíìðåñãê, ôçí Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2020. (EUROKINISSI
ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí Íßêïõ ÄÝíäéá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ ÃÝíò Óôüëôåíìðåñãê, ôçí Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

«Η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας» είπε η η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, για τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

«Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. 

«Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

Νωρίτερα, η τουρκική διπλωματία κατηγόρησε ανοιχτά την Ελλάδα ότι πέτυχε την έγκριση από την ΕΕ ενός συμπληρωματικού χάρτη θαλάσσιου σχεδιασμού που —κατά την Άγκυρα— επεκτείνεται πάνω σε περιοχές που η Τουρκία διεκδικεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
92
84
67
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε την Λίνα Μενδώνη: Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
Συζητήθηκαν, επίσης, οι τρέχουσες και μελλοντικές συνεργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού με κορυφαία μουσεία των ΗΠΑ, όπως το Getty, το MET, το Museum of the Bible και τη National Gallery of Art
Λίνα Μενδώνη και Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg για το λιμάνι του Πειραιά: Με τις ΗΠΑ έχουμε υπογράψει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος
«Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg
Newsit logo
Newsit logo