«Χωρίς έρεισμα» οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

«Η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας» είπε η η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, για τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

«Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

Νωρίτερα, η τουρκική διπλωματία κατηγόρησε ανοιχτά την Ελλάδα ότι πέτυχε την έγκριση από την ΕΕ ενός συμπληρωματικού χάρτη θαλάσσιου σχεδιασμού που —κατά την Άγκυρα— επεκτείνεται πάνω σε περιοχές που η Τουρκία διεκδικεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.