Χριστοδουλίδης για το καλώδιο: Η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει

Τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου κλήθηκε να σχολιάσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το SigmaLive, είπε: «Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο. Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτήν την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω».

Ο Πρόεδρος της Κύπρου συνέχισε λέγοντας: «Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Και κατέληξε: «Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει, δεν βοηθά, εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στη σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο αλλά και στις προϋποθέσεις για την προώθησή του, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, είπε ότι η Κύπρος είναι σήμερα ενεργειακά απομονωμένη, γεγονός που οδήγησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το έργο. «Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από το έργο αυτό και η Ελλάδα έτρεξε να το προωθήσει για να τη βοηθήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια από την κυπριακή κυβέρνηση για να προχωρήσει το έργο. Πρέπει όμως και η Λευκωσία να αποδείξει ότι το έργο αυτό το θέλει».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα προτεραιότητα έχουν άλλες διασυνδέσεις όπως αυτή με την Αίγυπτο. Όπως εξήγησε η διασύνδεση με την Κύπρο δεν έχει τα μεγάλα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα, το όφελος είναι ότι βοηθάει την Κύπρο.

«Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα καθαρή ορατότητα ότι το θέλει και το εννοεί», κατέληξε.