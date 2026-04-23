ΥΠΕΞ σε Τουρκία: «Δεν περνάμε τις συμμαχίες μας από την έγκριση τρίτων κρατών»

Με σαφές μήνυμα προς την Τουρκία απαντούν πηγές από το υπουργείο Εξωτερικών στις εντεινόμενες αντιδράσεις κατά της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν περνάμε τις συμμαχίες μας από την έγκριση τρίτων κρατών». Η τοποθέτηση αποτυπώνει την πρόθεση της Αθήνας να μην επιτρέψει την τουρκική αμφισβήτηση να οριοθετήσει τις στρατηγικές της επιλογές σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές υποστήριζαν ότι η Ελλάδα έχει πλέον διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλέγμα πρωτοβουλιών απέναντι στις πάγιες αιτιάσεις της Τουρκίας, σημειώνοντας με νόημα ότι «έχουμε βάλει στο τραπέζι τα επιχειρήματά μας όπως δεν είχε γίνει ποτέ στην εποχή της Μεταπολίτευσης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν, επίσης, στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά, αντιτείνοντας ότι η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων απαντά ευθέως στην τουρκική ρητορική περί αποστρατιωτικοποίησης. «Έχουμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό απέναντι στο ανυπόστατο θεώρημα της Γαλάζιας Πατρίδας, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα έναντι της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, έχουμε την Chevronκαι τη Λιβύη, την οποία και θα επισκεφθούμε σύντομα, έναντι του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, έχουμε την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά έναντι της ανυπόστατης θεωρίας περί στρατικοποίησης» αναφέρουν.

Στην ίδια γραμμή, υπογράμμιζαν ότι η αντίδραση της Τουρκίας στους χάρτες της αλιείας εντάσσεται στην «παραδοσιακή λογική της Άγκυρας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αθήνα δεν θεωρεί τη συγκεκριμένη στάση ούτε νέα ούτε ικανή να μεταβάλει τα δεδομένα.

Αναφερόμενες στην Κάσο και το περιστατικό με το ολλανδικό πλοίο, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της πάγιας τουρκικής τακτικής παρενόχλησης. Όπως ανέφεραν, «το ολλανδικό πλοίο σωστά πήρε την άδεια από εμάς», προσθέτοντας πως, εξ όσων γνωρίζουν, «δεν πήρε άδεια από την Τουρκία». Το κρίσιμο, κατά την ελληνική πλευρά, είναι ότι αναγνωρίζεται στην πράξη ποια χώρα είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών στη συγκεκριμένη περιοχή. «Δεν αμφισβητείται ποιος εκδίδει την άδεια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται «όξυνση από πλευράς Τουρκίας που δεν είναι εποικοδομητική», με την Αθήνα να επιμένει ότι θα συνεχίσει να κινείται στη γραμμή της σταθερότητας. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», ήταν το μήνυμα που εξέπεμπαν.