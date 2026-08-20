ΥΠΕΞ σε Τουρκία μετά τις αντιδράσεις για το χωροταξικό για τις ΑΠΕ: «Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο»

Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο στέλνει η Αθήνα, με φόντο τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αντιδράσεις της Άγκυρας για το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις αιτιάσεις της γείτονος και διαμηνύει ότι ο εθνικός σχεδιασμός δεν πρόκειται να ανασταλεί, την ώρα που η τουρκική πλευρά επαναφέρει, μέσω ενός ενεργειακού ζητήματος, την πάγια θεωρία περί «γκρίζων ζωνών».

Με ανακοίνωσή του, το απόγευμα της Πέμπτης (20.08.2026), το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους τους ισχυρισμούς της Τουρκία για το Αιγαίο, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους».

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Η Αθήνα επισημαίνει μάλιστα ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη τουρκική αντίδραση μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την παρέμβαση της Αγκυρας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η επανάληψη των ίδιων θέσεων «καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. «Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση».

Παρά τους υψηλούς τόνους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Παράλληλα, επαναφέρει την πάγια ελληνική θέση ότι η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διευθέτησης είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

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Η νέα αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η Τουρκία επιχειρεί να συνδέσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με το συνολικό πλέγμα των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Μέσα σε ένα 24ωρο, τόσο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Άμυνας υποστήριξαν ότι το ελληνικό χωροταξικό «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Άγκυρα και επαναφέροντας αναφορές σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, κατά την τουρκική θέση, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.

Η Τουρκία ξανανοίγει το κεφάλαιο των «γκρίζων ζωνών»

Η νέα τουρκική κίνηση δεν περιορίζεται σε μια τεχνικού χαρακτήρα διαφωνία για τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων. Αντιθέτως, η Άγκυρα αξιοποιεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ προκειμένου να επαναφέρει μια από τις πλέον επίμονες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο: τη θεωρία περί αμφισβητούμενης κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.

«Οπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί.

Μία ημέρα αργότερα, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας κινήθηκε στην ίδια ακριβώς γραμμή, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός σχεδιασμός δεν μεταβάλλει τις τουρκικές θέσεις και επαναλαμβάνοντας την επίμαχη αναφορά σε γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Η διαδοχική παρέμβαση των δύο υπουργείων δείχνει ότι η Αγκυρα επιλέγει να αναβαθμίσει πολιτικά το ζήτημα, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από τα θαλάσσια πάρκα στον ενεργειακό και χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας.

«Διάλογος» με φόντο τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή, πάντως, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδυάσει τις αμφισβητήσεις με ρητορική περί διαλόγου και καλής γειτονίας.

«Η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Παράλληλα, η Αγκυρα χαρακτηρίζει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο «κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες» και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι «μονομερείς ενέργειες», προβάλλοντας την ανάγκη συνεργασίας των παράκτιων κρατών.

Λοβέρδος: «Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές»

Απέναντι στη νέα τουρκική κινητικότητα, η Αθήνα επιλέγει να κρατήσει χαμηλότερους τόνους, χωρίς όμως να αφήνει περιθώριο ως προς τις ελληνικές θέσεις.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας την Πέμπτη (20.08.2026) στο ERTNews, χαρακτήρισε αρνητική την εξέλιξη και επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι «ανυπόστατα» και «δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Ο ίδιος επέμεινε στην ανάγκη ψύχραιμης διαχείρισης των ελληνοτουρκικών, απορρίπτοντας τη λογική της πλειοδοσίας στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο.

«Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές, δεν ασκείται με φωνές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται «συνέπεια, υπευθυνότητα και ψυχραιμία».

Το μήνυμα της Αθήνας, ωστόσο, συνοδεύεται και από σαφή προειδοποίηση. Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές κινήσεις και ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν σχολιάζω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ»

Ερωτηθείς για πληροφορίες περί αναδιάταξης ελληνικών αμυντικών συστημάτων, ο υφυπουργός Εξωτερικών απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις, όταν απαιτούνται, λαμβάνονται από το ΚΥΣΕΑ. Επανέλαβε, πάντως, ότι η χώρα θα προχωρήσει σε όποια μέτρα κριθούν απαραίτητα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων.

Χατζηβασιλείου: «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε απειλή»

Σκληρότερη ως προς τη διατύπωση ήταν η παρέμβαση του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση περί θαλάσσιων πάρκων και ξεκαθάρισε ότι αυτή «δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή και προανήγγειλε τις «αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο», επαναφέροντας παράλληλα τη θέση του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική «δεν ετεροκαθορίζεται» ούτε διαμορφώνεται βάσει των επιθυμιών τρίτων.

Κατά τον ίδιο, τα τουρκικά πάρκα είναι παράνομα για δύο βασικούς λόγους: αφενός επειδή εκτείνονται σε διεθνή ύδατα, όπου δεν μπορούν να δημιουργηθούν μονομερώς προστατευόμενες ζώνες χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες, και αφετέρου επειδή εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τόνισε.

Ο υφυπουργός θέλησε, παράλληλα, να οριοθετήσει και την πολιτική των «ήρεμων νερών». «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή κάνει πίσω στον σχεδιασμό της. Το αντίθετο», είπε, για να προσθέσει σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκεται το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο αναθεωρεί το καθεστώς που ίσχυε από το 2008 και θέτει κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων και μονάδων αποθήκευσης με ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους έως το 2050.

Μεταξύ άλλων, για τα φωτοβολταϊκά θεσπίζονται ζώνες αποκλεισμού σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, δάση, υγροτόπους, εθνικούς δρυμούς, περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς και ακτές κολύμβησης, ενώ τίθεται ανώτατο όριο κάλυψης στο 1,5% της συνολικής έκτασης κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Για τους αιολικούς σταθμούς προβλέπονται επίσης περιορισμοί, ενώ στον νησιωτικό χώρο θα απαιτείται μελέτη τοπίου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το ανώτατο ποσοστό κάλυψης παραμένει στο 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

«Αδιανόητο» να επιχειρηθεί μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση

Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό προστίθεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις ερευνητικές εργασίες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο που έχει την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στηρίζεται επίσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Το έργο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε.

Το επόμενο διάστημα, επομένως, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις διπλωματικές κινήσεις που προαναγγέλλει η Αθήνα, αλλά και στο κατά πόσον η Άγκυρα θα επιμείνει στην προσπάθεια να μεταφέρει την πάγια ατζέντα των αμφισβητήσεών της σε κάθε νέο ελληνικό σχεδιασμό στο Αιγαίο – από τα θαλάσσια πάρκα έως την ενέργεια.