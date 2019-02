Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Παπανικολάου

View this post on Instagram

Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στους υποψηφίους βουλευτές του στις επόμενες εκλογές στο Νότιο τομέα της Β Αθηνών. Ως πατέρας, εδώ και καιρό νιώθω την αγωνία όλων μας για το αύριο. Καιρό τώρα σκεφτόμουν ότι μπορώ κι εγώ να συμβάλω με τις όποιες δυνάμεις μου ώστε η επόμενη μέρα για τον τόπο μας να είναι καλύτερη. Θα με ρωτήσουν κάποιοι «γιατί τώρα» και «γιατί με τη ΝΔ»; Την απάντηση σας την έδωσα ήδη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έχει πείσει ότι είναι αποφασισμένος να φέρει μία διαφορετική νοοτροπία στην πολιτική, με νέα πρόσωπα, σύγχρονες ιδέες, αλλά και με ένα λόγο μετριοπαθή. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα γιατί είναι και λάτρης του αθλητισμού και αντιλαμβάνεται τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Έχοντας αγωνιστεί σε πολύ μεγάλες ομάδες έμαθα από μικρός ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα απ’ ό,τι ο καθένας μόνος του, ενώ ως μέλος και της Εθνικής Ελλάδας, έχω νιώσει την τιμή να φοράς το εθνόσημο και να αγωνίζεσαι για την πατρίδα. Κάπως έτσι αποφάσισα να μπω σε ένα «άθλημα» που θα το γνωρίσω για πρώτη φορά. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα μας στους τομείς που γνωρίζω. Με τιμή, Δημήτρης Παπανικολάου