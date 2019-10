Υπουργείο Εξωτερικών: Ανυπόστατες οι κατηγορίες Τσαβούσογλου για τη συμπεριφορά της Ελλάδας στους πρόσφυγες

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με οργισμένη ανακοίνωση στις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου είχε μεταξύ άλλων δηλώσει νωρίτερα το Σάββατο πως “η Ελλάδα πυροβολούσε πρόσφυγες και τους έστελνε στην Τουρκία”, κάτι που δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητο από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ έχει ως εξής: “ Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ανάλογοι ανυπόστατοι ισχυρισμοί περί δήθεν πρακτικών σε βάρος προσφύγων εκθέτουν όσους τους προβάλλουν, ενώ προσβάλλουν τόσο τα στελέχη των εμπλεκόμενων ελληνικών Αρχών όσο και τους Έλληνες πολίτες που καταβάλλουν καθημερινά τιτάνιες προσπάθειες για να σώζουν ζωές.

Η Ελλάδα είναι μία ευνομούμενη, δημοκρατική πολιτεία που επιτηρεί αποτελεσματικά τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με υψηλή αίσθηση ανθρωπισμού. Περί του αντιθέτου ισχυρισμοί δεν χρησιμεύουν παρά μόνον για να καλύψουν την απροθυμία αυτών που διακινούν τους ισχυρισμούς αυτούς να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις”.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει ό, τι μπορεί για να διατηρήσει στο “κόκκινο” την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Τσαβούσογλου είπε χαρακτηριστικά: “Η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία”.

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 26, 2019