Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα πυροβολούσε πρόσφυγες και τους έστελνε στην Τουρκία

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει ό, τι μπορεί για να διατηρήσει στο “κόκκινο” την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Τσαβούσογλου είπε χαρακτηριστικά: “Η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία”.

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g

