Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επιθεωρητές εργασίας κατέληξαν στο ΑΤ Ομονοίας μετά από καταγγελία της – Έλεγχαν υπόθεση υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας

Στο επίκεντρο η καταγγελία εργαζόμενης για μη καταβολή δεδουλευμένων, βία και παρενόχληση
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου (Φωτογραφία αρχείου)

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας κατέληξαν δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από καταγγελία που φέρεται να έκανε σε βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιθεωρητές επρόκειτο χθες, Πέμπτη (23.04.2026), να χειριστούν υπόθεση εργατικής διαφοράς μεταξύ εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η εργαζόμενη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας την Πλεύση Ελευθερίας για μη καταβολή δεδουλευμένων, καθώς και για άσκηση βίας και παρενόχλησης.

Ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν. Ακολούθως, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, εκφράζοντας την πρόθεσή της να υποβάλει μήνυση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου έδωσαν καταθέσεις. Στη συνέχεια υπήρξε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης στο Breitbart: «Ο Τραμπ θα περάσει καλά στην Ελλάδα, είμαστε περήφανοι για τη φιλοξενία μας και ελπίζουμε να συμφωνήσει με το Ιράν»
Όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός για Τραμπ, Ιράν, Γάζα και τις έρευνες των Exxon Mobil και Chevron στην χώρα - Η συνέντευξή του στο Breitbart News, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
Κυριάκος Μητσοτάκης 10
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για το «ντιλάρισμα» με τους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όσο και αν πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν πρέπει να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση και πολιτική πίεση
Παύλος Μαρινάκης
