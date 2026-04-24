Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επιθεωρητές εργασίας κατέληξαν στο ΑΤ Ομονοίας μετά από καταγγελία της – Έλεγχαν υπόθεση υπαλλήλου της Πλεύσης Ελευθερίας

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας κατέληξαν δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από καταγγελία που φέρεται να έκανε σε βάρος τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιθεωρητές επρόκειτο χθες, Πέμπτη (23.04.2026), να χειριστούν υπόθεση εργατικής διαφοράς μεταξύ εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η εργαζόμενη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας την Πλεύση Ελευθερίας για μη καταβολή δεδουλευμένων, καθώς και για άσκηση βίας και παρενόχλησης.

Ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν. Ακολούθως, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, εκφράζοντας την πρόθεσή της να υποβάλει μήνυση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου έδωσαν καταθέσεις. Στη συνέχεια υπήρξε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.