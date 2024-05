«Αλιγάτορες» στο Θέατρο Γκλόρια: Εσύ είσαι έτοιμος για τον ρόλο του δικαστή;

Πιο επίκαιρο από ποτέ το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley Αλιγάτορες (Alligators), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Γκλόρια σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά από τις 9 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Στο δυνατό ψυχολογικό δράμα του Keatley πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά μαζί με τους Αθηνά Χατζηαθανασίου, Σάντυ Χατζηϊωάννου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου.

Το συγκρότημα Incirrina συνθέτει τη μουσική και το ηχητικό περιβάλλον, ειδικά για την παράσταση, με την παρουσία επί σκηνής της μουσικού και τραγουδίστριας Ειρήνης Τηνιακού.

Αρκεί μια καταγγελία για ν’ αλλάξει όλη σου η ζωή; Πόσο εύκολα «κατασκευάζεται» μια πληροφορία; Πού ξεκινάει και πού σταματάει η αλήθεια; Πού οδηγεί η πόλωση και η καταδίκη της κοινής γνώμης προτού υπολογιστεί το τεκμήριο της αθωότητας; Ποια είναι τα θύματα και ποιοι οι θύτες; Ποιοι είναι οι «Αλιγάτορες» αυτής της κοινωνίας;

Η Square Theatre Company και η Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD συμπράττουν και παρουσιάζουν τους «Αλιγάτορες» που απηχούν το πνεύμα της εποχής.

Υπόθεση

Ο καθηγητής Ντάνιελ Τέρνερ (Γεράσιμος Γεννατάς) φαίνεται να τα έχει όλα∙ μια δουλειά που υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και μια υπέροχη σύζυγο (Φαίη Ξυλά) που τον αγαπά και τον στηρίζει. Όλα ανατρέπονται όταν μια πρώην μαθήτριά του τον καταγγέλλει για σεξουαλική κακοποίηση. Ο σπόρος της αμφιβολίας φυτεύεται σε αυτόν τον, φαινομενικά, οικογενειακό παράδεισο.

Μέσα σε λίγες ώρες, η ζωή του αλλάζει, καθώς ο ίδιος, παρότι αρνείται την καταγγελία, βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη της προβολής των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απομακρύνεται από τη δουλειά του, παλιοί του φίλοι και συνεργάτες τού γυρνούν την πλάτη, μυστικά και ψέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και οι υποψίες εναντίον του αρχίζουν να γίνονται βεβαιότητες. Την υπόθεση αναλαμβάνει η δικηγόρος Ρέιτσελ (Αθηνά Χατζηαθανασίου), η οποία καλείται ν’ ανακαλύψει την αλήθεια. Είναι οι φήμες πιο ισχυρές από τα αποδεικτικά στοιχεία;

Όλα αυτά φαντάζουν σαν ένα σκοτεινό παραμύθι στα μάτια της 9χρονης κόρης του Άλις, όταν η ζούγκλα της ανθρώπινης φύσης μεταφέρεται μέσα στο σπίτι τους. Οι «Αλιγάτορες» βρίσκονται παντού και είναι έτοιμοι σαν αγέλη να κατασπαράξουν εκείνη και τους γονείς της.

12 χρόνια μετά, η Άλις (Σάντυ Χατζηϊωάννου) προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει και να ανασυνθέσει τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας. Ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας της;

Οι θεατές καλούνται να καταδικάσουν ή να αθωώσουν τον Ντάνιελ, την ώρα που η κοινή γνώμη παραληρεί εναντίον του και ο ίδιος υπερασπίζεται με μανία την αθωότητα του.

Συντελεστές:

Κείμενο: Andrew Keatley

Σκηνοθεσία/Μετάφραση: Γιάννης Λασπιάς

Μουσική σύνθεση : Incirrina

Επιμέλεια κίνησης : Άλκηστις Πολυχρόνη

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντριχας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ειρήνη Γεωργακίλα

Βοηθοί Σκηνογράφου: Μαρουσσώ Παγώνη, Δήμητρα Τριανταφύλλου

Αφίσα / Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Κασαπίδης

Trailer: Νικήτας Χάσκας

Επικοινωνία: Le Canard qui Parle/ lecanardpr@gmail.com

Παραγωγή: Square Theatre Company & Καλλιτεχνική Εταιρία CALD

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γεράσιμος Γεννατάς, Φαίη Ξυλά, Παναγιώτα Χαϊδεμένου, ΑθηνάΧατζηαθανασίου, Σάντυ Χατζηϊωάννου

Μουσικός επί σκηνής: Ειρήνη Τηνιακού

Πληροφορίες:

Από 9 Μαΐου έως 8 Ιουνίου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00

Θέατρο Γκλόρια: Ιπποκράτους 7, Αθήνα

Κρατήσεις Θέσεων: 21 0360 0832 ή https://www.more.com/theater/offer/aligatores/

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 18 ευρώ, Μειωμένο: 15 ευρώ / Ισχύει Προσφορά CosmoteDealsForYou

Διάρκεια Παράστασης: 100’

Η παράσταση Alligators πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού/With the financial support of the Ministry of Culture.