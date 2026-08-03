HELICON: Ο Δημήτρης Κατής ολοκλήρωσε μία από τις πρώτες AI ταινίες μεγάλου μήκους παγκοσμίως

Μια ταινία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον κινηματογράφο του μέλλοντος έρχεται από τον Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κατή. Πρόκειται για το «HELICON», μια επική μυθολογική και επιστημονικής φαντασίας saga, τοποθετημένη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Η συγκεκριμένη ταινία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες ολοκληρωμένες αφηγηματικές ταινίες μεγάλου μήκους παγκοσμίως που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, μια περίοδο κατά την οποία το feature-length AI cinema βρισκόταν ουσιαστικά στα σπάργανα, με ελάχιστα αντίστοιχα εγχειρήματα να έχουν επιχειρηθεί διεθνώς.

Ο Δημήτρης Κατής εργάστηκε σχεδόν καθημερινά για έναν ολόκληρο χρόνο, με στόχο όχι ένα σύντομο demo, αλλά μια πλήρη κινηματογραφική ταινία διάρκειας άνω των 60 λεπτών, με πρωτότυπο σενάριο, χαρακτήρες, διαλόγους και ολοκληρωμένη δραματική εξέλιξη.

Το «HELICON» εκτυλίσσεται σε έναν κόσμο όπου ο αρχαίος ελληνικός μύθος, η ανθρώπινη μοίρα και μια άγνωστη κοσμική παρουσία συγκρούονται, συνθέτοντας μια αφήγηση που συνδυάζει στοιχεία μυθολογίας και science fiction σε επική κλίμακα.

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Το επίσημο trailer της ταινίας είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube:

Η ολοκλήρωση ενός τόσο πρώιμου και μεγάλης κλίμακας εγχειρήματος AI κινηματογράφου από τον ανεξάρτητο Έλληνα δημιουργό αναδεικνύει τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τις νέες τεχνολογίες παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, την ίδια στιγμή που μεγάλα στούντιο και δημιουργοί διεθνώς αρχίζουν να πειραματίζονται με αντίστοιχα εργαλεία.

Το «HELICON» αναμένεται να προβληθεί σύντομα σε επίσημη πλατφόρμα.