Άρχισε το 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων – Το πρόγραμμα

Μετά την επιτυχημένη επετειακή 10η διοργάνωση, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων επέστρεψε για 11η συνεχή χρονιά με ένα πρόγραμμα που φέρνει σε δημιουργική αντιπαράθεση εποχές, ήχους, αισθητικές και μορφές μουσικής έκφρασης.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, Κορνηλίου Μιχαηλίδη, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων συνεχίζει να αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση της μουσικής με το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, προσκαλώντας καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές και νέους ανερχόμενους σολίστ, σε μια διοργάνωση που συνομιλεί με τις μεταβολές, τις εντάσεις και τις ανατροπές της εποχής μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη τιμή για την φετινή διοργάνωση αποτελεί το γεγονός ότι το Φεστιβάλ τελεί για πρώτη φορά υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αναγνώριση που επισφραγίζει την σταθερή πορεία και την προσφορά του θεσμού στην πολιτιστική ζωή των Μικρών Κυκλάδων.

Η φετινή διοργάνωση με θεματική τις «Ανατροπές», ανιχνεύει τις στιγμές όπου η τέχνη αλλάζει μορφή, είτε από εσωτερική ανάγκη είτε υπό την πίεση της ιστορίας. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται μεταβολές και αντιθέσεις που μετατρέπονται σε δημιουργική σύνθεση. Ο πρωταρχικός, σωματικός ήχος των κρουστών συναντά το ριζοσπαστικό ρεπερτόριο του 20ού αιώνα, ενώ η μουσική τού μπαρόκ αναδεικνύεται ως η γέννηση ενός νέου, ανατρεπτικού για την εποχή του ήχου. Το τραγούδι γίνεται φορέας απώλειας και μαρτυρίας, η νέα γενιά σολίστ συνομιλεί με την μεγάλη ερμηνευτική παράδοση, και το παραδοσιακό συναντά το λόγιο σε ένα κοινό καλλιτεχνικό τοπίο. Μέσα από αυτές τις φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις, το Φεστιβάλ αναζητά την ανατροπή ως πηγή καλλιτεχνικής ενέργειας.

Πέραν από τις έξι προγραμματισμένες συναυλίες της φετινής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2026 και στις οποίες θα συμμετάσχουν 21 μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει φέτος διεθνή θερινή ακαδημία ως έναν νέο πυλώνα της νέας δεκαετίας, με στόχο να προσελκύσει στο Κουφονήσι νέους μουσικούς, φοιτητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή ακαδημία, διευρύνει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ και ενισχύει την διεθνή του απήχηση, μετατρέποντας το Κουφονήσι σε πόλο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ανταλλαγής. Επίσης, καθ’ όλην την διάρκεια του Φεστιβάλ, παράλληλα με τις συναυλίες, ο χώρος της διοργάνωσης θα φιλοξενεί έκθεση εικαστικών με έργα του Αλέξανδρου Σιμόπουλου, σε συνεργασία με το Iris Gallery και το Tryfon Art Residency. Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, το οποίο υλοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, αποσκοπώντας στην σφαιρική καλλιέργεια των νέων γενεών.

Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το φεστιβάλ απολαμβάνει την ευρύτερη στήριξη της Πολιτείας, ενώ επιβραβεύεται από την ευγενική υποστήριξη κορυφαίων κοινωφελών φορέων και ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, το Qualco Foundation και το Virginia Wellington Cabot Foundation. Καθοριστική είναι επίσης η ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση του θεσμού και η συμπόρευση σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων, με την ΔΕΗ να συνεχίζει για δεύτερη χρονιά ως Μέγας Χορηγός, την Τράπεζα Πειραιώς να συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός στο Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, καθώς και την συνεχιζόμενη υποστήριξη του EFA Group.

Πιστό στον κοινωνικό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με είσοδο ελεύθερη*, καλλιεργώντας σχέσεις ουσίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, την τοπική κοινωνία και το διεθνές κοινό.

Αντί εισιτηρίου θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων, προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

17 με 21 Ιουλίου – Academy of Rhythm & Time

Πενθήμερο Masterclass Ρυθμολογίας από τον Δημήτρη Δεσύλλα

21 Ιουλίου στις 20:30 – Music Box in the House

Ένα Πολύτοπο Κρουστών με το Σύνολο ΤΥΠΑΝΑ

25 Ιουλίου στις 20:30 – Stile Nuovo

Η Γέννηση ενός Νέου Ευρωπαϊκού Ήχου

29 Ιουλίου στις 20:30 – Την πατρίδα μ’ έχασα

Μνήμες και Μαρτυρίες Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων

2 Αυγούστου στις 20:30 – Rising Virtuosi

Νέοι Έλληνες Σολίστ στο Προσκήνιο

5 Αυγούστου στις 20:30 – Μεγάλοι Ερμηνευτές

Ρεσιτάλ Πιάνου με τον Simon Trpčeski



9 Αυγούστου στις 20:30 – Epokhé

Ο Κόσμος σε Αναστολή