Η Γιώτα Νέγκα την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»

Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα του Δικτύου Δελφών και αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Φέτος στο πλαίσιο αυτό θα εμφανιστεί στον Δήμο Δωρίδας και η Γιώτα Νέγκα.

Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» παρουσιάζει την καταξιωμένη Γιώτα Νέγκα σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο τραγούδια, μνήμες και λαϊκή ψυχή.

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Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κυριακή 9 Αυγούστου – ΕΥΠΑΛΙΟ | Κτίρια | Είσοδος Ελεύθερη

Γιώργος Θεοφάνους με τους Όλγα Βενετσιάνου, Μαρία Στεφανακίδη και Νίκο Παπουτσή.

Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας ο ίδιος στο πιάνο και δίνοντας τον παλμό σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και διαχρονικές επιτυχίες. Με πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, ο σπουδαίος Κύπριος συνθέτης, πιανίστας και δημιουργός έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, υπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης δισκογραφίας και συνεργαζόμενος με κορυφαίους καλλιτέχνες. Συμμετέχουν: Γιώργος Θεοφάνους (πιάνο), Όλγα Βενετσιάνου (τραγούδι), Μαρία Στεφανακίδη (τραγούδι), Νίκος Παπουτσής (τραγούδι) και ένα σύνολο εξαιρετικών μουσικών.

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Τετάρτη 12 Αυγούστου – ΛΙΔΩΡΙΚΙ | Σχολείο | Είσοδος Ελεύθερη

Γιώτα Νέγκα | Μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, η Γιώτα Νέγκα προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο τραγούδια, μνήμες και λαϊκή ψυχή. Από τις συνεργασίες της με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, έως τα μεγάλα τραγούδια που αγαπήθηκαν διαχρονικά, κάθε ερμηνεία της γίνεται προσωπική εξομολόγηση και συλλογική εμπειρία. Ενορχηστρώσεις: Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Κατσίκης.

Παρασκευή 14 Αυγούστου – ΕΡΑΤΕΙΝΗ | Προβλήτα | Είσοδος Ελεύθερη

Σταύρος Σιόλας – καλεσμένη: Βιολέτα Ίκαρη

Ο Σταύρος Σιόλας, με τη χαρακτηριστική και βαθιά συγκινητική φωνή του, παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία με καλεσμένη τη Βιολέτα Ίκαρη. Τα ατμοσφαιρικά του τραγούδια συνομιλούν με τα μουσικά ιδιώματα της ελληνικής παράδοσης, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τον πλούτο της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας. Με τη βαλίτσα του γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, όπως «Της Άρνης το νερό», «Το Γεροπλάτανο», «Τα Διόδια», «Κάθε φορά», «Χωρίς εσένα», «Σαν Χουάν» και πολλά ακόμη, ετοιμάζει μια παράσταση που συνδυάζει συναίσθημα, ατμόσφαιρα και ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.