Πολιτισμός

Μια Ηλιάδα: Η Πέγκυ Τρικαλιώτη ερμηνεύει επί σκηνής όλους τους ήρωες του ομηρικού έπους

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου
Πέγκυ Τρικαλιώτη
H Πέγκυ Τρικαλιώτη
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Η διεθνώς βραβευμένη θεατρική διασκευή της Ιλιάδας του Ομήρου από την Lisa Peterson και τον Dennis O’Hare έρχεται στην Ελλάδα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και την Πέγκυ Τρικαλιώτη να ενσαρκώνει όλους τους ήρωες του ομηρικού έπους στην παράσταση.

Στην παράσταση με την Πέγκυ Τριακαλιώτη κατεξοχήν αρχετυπική ιστορία πολέμου της Δύσης, μετουσιώνεται σε μία σύγχρονη και καταιγιστική rock αφήγηση, για τον θυμό που έχουμε όλοι μέσα μας και για τους πολέμους που αδυνατούμε να σταματήσουμε.

Σε μια σκηνή πλημμυρισμένη από μουσικά όργανα, ένα εκρηκτικό ηχητικό σύμπαν δημιουργείται ζωντανά – σε συνεργασία με τον μουσικό Γιάννη Αναστασάκη – το οποίο μας μεταφέρει στα αιματοβαμμένα πεδία μάχης της Τροίας αλλά και κάθε πολεμικής σύρραξης έως και το σήμερα… έως το Ιράν… έως την Παλαιστίνη.

Η σπουδαία αυτή θεατρική απόδοση, διάρκειας μόλις 75 λεπτών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του New York Theatre Workshop, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Seattle Repertory Theater, βραβεύτηκε με το Lucille Lortel Award και διέγραψε εντυπωσιακή πορεία παγκοσμίως με ανεβάσματα σε Broadway, West End, Sydney και σε πολλές πόλεις σε Ευρώπη και Αμερική, παρουσιάζεται φέτος τον χειμώνα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Σκηνογραφία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Ερμηνεία: Πέγκυ Τρικαλιώτη

Μουσικές συνθέσεις – Μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Αναστασάκης

Φωνητική Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Θωμαΐδης

Κοστούμια: Μαρία-Σεσίλ Ιγγλέση

Φωτογραφίες – Trailer: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Οπτική Ταυτότητα: Δημήτρης Γκέλμπουρας – Forbidden Designs

Μακιγιάζ: Ρούλα Λιανού

Διεύθυνση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21.00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Πρεμιέρα: 16 Νοεμβρίου

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Πολιτισμός
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