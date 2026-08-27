Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για Χρήστο Μαρκίδη: «Ήταν ένας πολυδιάστατος δημιουργός, που άφησε το αποτύπωμά του»

Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του ζωγράφος και ποιητή Χρήστου Μαρκίδη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.08.2026) το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Τα ίχνη του 72χρονου καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Οι Αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια, ενώ το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η αυτοχειρία.

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Εκτός από την εικαστική του πορεία και την αγάπη του για την ζωγραφική, ο Χρήστος Μαρκίδης ανέπτυξε από το 1992 έντονη συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύοντας κείμενα και ποιήματα σε έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά.

Στις ποιητικές του συλλογές περιλαμβάνονται τα έργα:

«Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (1999)

«Έως» (2001)

«Άτια στο σκοτεινό νερό» (2003)

«Αμώεν» (2004)

«Κιννάβαρι» (2009)

«Δράκων κατήλθες» (2013)

«Έρεβος ή το άλλο φως» (2020)

Το 2023, οι εκδόσεις «Αρμός» εξέδωσαν τον συγκεντρωτικό τόμο «Ποιήματα 1999-2020», σφραγίζοντας την ποιητική του διαδρομή δύο και πλέον δεκαετιών.

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Στο δοκιμιακό του έργο ξεχώρισαν τα «Επτά κείμενα περί Τέχνης» και το «Κατάματα» (με επανεκδόσεις το 2005, 2014 και 2022). Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων το CD «Γενέθλια Ζέμπρα», στο οποίο ο ίδιος απήγγειλε τα ποιήματά του πάνω σε μουσική του Γιάννη Μουρτζόπουλου.

«Είχε γεννηθεί στη Δράμα το 1954 και ζούσε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1974-1979) και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Υπότροφος του ΙΚΥ για συγκεκριμένο έργο στην Ελλάδα για τρία χρόνια (1985-1988).

Πήρε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις όπως το 1985 στην έκθεση «1η Συνάντηση Νέων εικαστικών καλλιτεχνών από χώρες της Μεσογείου» που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, στην έκθεση «Εικαστικά», το 1985 επίσης που έγινε στα πλαίσια της Αθήνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και στην 4η Τριεννάλε Σύγχρονου πορτραίτου, στο Ράντομ της Πολωνίας το 1987. Γενικότερα συμμετείχε σε περισσότερες από εβδομήντα ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρουσίασε ως τώρα τη δουλειά του σε δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις (Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα 1984, 1987, 1990, Γκαλερί Ζαλοκώστα 7, Αθήνα 1987, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα 1992, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών 1995, 2001, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα 1995, Ζήνα Αθανασιάδου Art Gallery, Θεσσαλονίκη 1996, Πολύεδρο, Πάτρα 1997, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1997, Αίθουσα Τέχνης Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, Thanassis Frissiras Gallery, Αθήνα 2007, Gallery 7, Αθήνα 2022, Art Project Space (Αναδρομή), Αθήνα 2025.

Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ από το 1984. Πήρε μέρος στις εκθέσεις που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, στην Έκθεση «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη στη Βουλγαρία» το 1987 και στην Τριεννάλε Χαρακτικής το 2000.

Φιλοτέχνησε χαλκογραφίες, εξώφυλλα περιοδικών, βιβλίων, cd, θεατρικά προγράμματα και άλλα. Δίδαξε στη Σχολή Βακαλό (1987-2013). Εξέδωσε πολλά βιβλία ποίησης και Τέχνης, κείμενα και ποιήματα του δημοσιεύτηκαν στον Τύπο της χώρα.

Ήταν ένας πολυδιάστατος δημιουργός, που άφησε το αποτύπωμά του στην Τέχνη. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50. Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νάσος Χαλκίδης

Η Γενική Γραμματέας

Μαριάννα Τσαγκάρη-Αναστασοπούλου»,α ναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.