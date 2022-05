Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει την ευκαιρία να επιβραβευτούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Φέτος, η 6η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16 με 20 Μαΐου με θέμα «ΕΕΚ και πράσινη μετάβαση», με σκοπό να βασιστούν οι πολίτες στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους 12 νικητές των βραβείων αριστείας ΕΕΚ, με την Ελλάδα να είναι η μοναδική από τις 27 συμμετέχουσες χώρες, που κατάφερε να αποσπάσει τρία βραβεία για τα έργα που υπέβαλλε.

Μεταξύ των υπολοίπων νικητών ήταν η περιφέρεια του Πιεμόντε στην Ιταλία, ένα σουηδικό πρόγραμμα φροντίδας δέντρων, ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής και γεωργικής εκπαίδευσης στο σχολεία από την Γεωργία, κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, από την Ελλάδα διακρίθηκαν:

-Ο Ευάγγελος Πούφτας, μαθητευόμενος σε λογιστική εταιρεία, ο οποίος απέσπασε βραβείο αριστείας για τη συνδρομή του σε πελάτες της εταιρείας προκειμένου να ψηφιοποιήσουν τις εργασίες τους, για παράδειγμα να δημιουργήσουν επιγραμμικές υπηρεσίες ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της αυξανόμενης εργασίας εξ αποστάσεως. Επιπρόσθετα, κατέδειξε τον καίριο ρόλο των μαθητευόμενων, όσον αφορά την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

-Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ για το Πρόγραμμα «Εργασιακή ένταξη και ίσες ευκαιρίες για τους πλέον μειονεκτούντες». Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι από τα κορυφαία ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα και επενδύει σε υποδομές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προωθεί ενεργά πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και έχει γίνει ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο του στην Ελλάδα, διαθέτοντας 16 μοντέρνους χώρους και 360 εργαστήρια υψηλής ποιότητας που προάγουν την μάθηση

-Η ομάδα «Κυκλάδες» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας η οποία έλαβε το #CedefopPhotoAward “Your green or digital skills story” για την φωτο-ιστορία με τίτλο Re-Create the Sea, που σκοπό είχε να μας παρακινήσει να «Ξαναδημιουργήσουμε τη Θάλασσα» μέσα από τα «4Cs for the sea!», δηλαδή να Καθαρίζουμε (Clean), να Συλλέγουμε (Collect), να Δημιουργούμε (Create) και να Αλλάζουμε (Change). Έτσι, αφαιρούμε και επαναχρησιμοποιούμε τα θαλάσσια απορρίμματα από την ακτογραμμή της περιοχής μας, ενώ χρησιμοποιώντας φυσικές χρωστικές ουσίες και εργαλεία, όχι μόνο δίνουμε στα ευρήματά μας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, αλλά και διατηρούμε την οικολογική ακεραιότητα.