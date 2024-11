Athens Bar Show & Athens Bar Week: Η καρδιά του παγκόσμιου bartending χτυπάει στην Αθήνα

Ομιλίες, events, tastings, εμφανίσεις διάσημων ονομάτων της ελληνικής και της παγκόσμιας «βιομηχανίας» του bartending, αλλά και πέντε συνεχόμενα βράδια με φανταστικά bar events!

Η πόλη μεταμορφώνεται σε μια τεράστια μπάρα κατά τη διάρκεια της διήμερης έκθεσης στην Τεχνόπολη, ενώ την ίδια στιγμή τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου κάνουν απόβαση στα αθηναϊκά μπαρ.

Athens Bar Show – ξανά στην Τεχνόπολη

Όπως κάθε χρόνο, από το 2010 που ξεκίνησε, έτσι και φέτος το Athens Bar Show φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη “γιορτή” του κλάδου των επαγγελματιών της διεθνούς cocktail industry, της φιλοξενίας και της εστίασης. Στις 5 και 6 Νοεμβρίου, λοιπόν, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, τον χώρο που έχει ταυτιστεί με τη διοργάνωση, το Athens Bar Show θα υποδεχτεί δεκάδες εκθέτες και χιλιάδες επαγγελματίες της βιομηχανίας από όλο τον πλανήτη και φυσικά πολυάριθμους επισκέπτες.

Κλασικά, μέσα και έξω από τις αίθουσες και τα περίπτερα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ομιλίες, events, tastings, εμφανίσεις διάσημων ονομάτων της ελληνικής και της παγκόσμιας «βιομηχανίας» του bartending και των αποσταγμάτων, αλλά και να συζητήσει για θέματα, νεωτερισμούς και πρωτοβουλίες του κλάδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την αναγκαία δικτύωση και να συζητήσουν για μελλοντικές συνεργασίες.

Οι φετινές κατηγορίες

Αυτή τη χρονιά, το Athens Bar Show παρουσιάζει 4 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες όσον αφορά στους εκθέτες: η πρώτη έχει τίτλο Spirits of Greece, και θα είναι αφιερωμένη στο να αναδεικνύει ποτά με ελληνική ταυτότητα, ενώ η New Entries / New Comers θα αναδεικνύει τις νέες αφίξεις. Η τρίτη κατηγορία ονομάζεται Tomas Estes Agave Embassy και θα είναι μια Mexican themed πλατεία γεμάτη με tequila και mezcal, με street food και μεξικάνικη μουσική.

Ακολουθώντας τη μεγάλη τάση της εποχής το Athens Bar Show θα περιλαμβάνει και την κατηγορία Zero Alcohol, η οποία θα παρουσιάζει τα αποστάγματα με 0% αλκοόλ, προωθώντας το well-being και το 0% ABV, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη βιομηχανία ποτών. Φυσικά, στα Main Areas θα βρίσκονται και όλα τα υπόλοιπα brands που θα συμμετέχουν στην έκθεση.

Τα σπουδαιότερα μπαρ του κόσμου λάμπουν στην Athens Bar Week

Τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ: τη στιγμή που η πόλη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Athens Bar Show οι σούπερ σταρ του διεθνούς bartending ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για ακόμη μια επίσκεψη στη χώρα μας στο πλαίσιο της Athens Bar Week (υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων). Από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου μερικά από τα σπουδαιότερα μπαρ του κόσμου θα «καταλάβουν» τις μπάρες των καλύτερων μπαρ της αθηναϊκής σκηνής, δημιουργώντας μοναδικά bar events για τους επισκέπτες. Guests shifts, bar take-overs, speakeasy/hidden pop-up bars και θεματικά parties για πέντε συνεχόμενα βράδια θα προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του ποτού και της υψηλής γαστρονομίας που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την έξοδο στα μπαρ και τη διασκέδαση.

Τα highlights που δεν πρέπει να χάσετε

Απόβαση στο The Bar in Front of the Bar, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θα κάνουν το παριζιάνικο De Vie, το Drink Kong (Ρώμη) και τα Jigger & Pony και Neon Pigeon από τη Σιγκαπούρη – την ίδια ημέρα ο ναός της αγαύης, δηλαδή η μπάρα του του Barro Negro θα φιλοξενούν τους Nicola Ria και Leo Robitschek από το λονδρέζικο Side Hustle.

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στο Τhe Clumsies θα συναντήσουμε ταυτόχρονα το περίφημο Le Syndicat, το Bar Leone που βρίσκεται στη θέση νο.2 της λίστας με τα The World’s 50 Best Bars 2024, το Freni e Frizioni της Ρώμης και το American Bar του Savoy από το Λονδίνο. To Avra του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens μετονομάζει το περίφημο The Great Sunday Club του σε The Great Tuesday Club και το μεταφέρει στο Noel του κέντρου. Από τις 20:00 και έπειτα θα εμφανιστούν πίσω από τη μπάρα οι Philip Bischoff (BKK Social Club, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River), Keith Motsi (Virtu, Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi), Hadi Ktiri (Chandelier Bar, Four Seasons Hotel New Orleans), Νίκος Ταχμάζης (Stilla, Four Seasons Hotel Milano), Edoardo Felsini (Atrium Bar, Four Seasons Hotel Firenze), Ádám Rédli (Múzsa, Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest) και φυσικά η Manon Kapfer του Avra.

Την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου οι Eric van Beek και Melissa Iturbide από το Handshake Speakeasy το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2024 (The World’s 50 Best Bars) θα βρεθούν στο Line Athens, από τις 20.30 και μετά, ενώ την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, στο Coterie στο Παγκράτι θα φιλοξενηθεί ο Αdrian Μichalcik, νικητής του παγκόσμιου διαγωνισμού World Class 2022.

Η Υπεύθυνη Διασκέδαση

Η Athens Bar Week και η παγκόσμια πλατφόρμα μετακίνησης Uber (η οποία κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά), ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό: οι επισκέπτες που θα παραβρεθούν στις εκδηλώσεις του Athens Bar Week θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς εκπτωτικούς κωδικούς, τους οποίους μπορούν να τους εξαργυρώσουν καλώντας ταξί μέσω Uber. Απλά σκανάροντας το τυχερό coaster με QR code στα μπαρ που συμμετέχουν στο Athens Bar Week, μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα την έκπτωση στο Uber App και να διευκολύνουν την επιστροφή τους.

Το International Closing Party

H εβδομάδα του Athens Bar Week ολοκληρώνεται με το International Closing Party. Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, η κεντρική αυλή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων φιλοξενήσει ένα μεγάλο cocktail party με 30+ pop-up cocktail bars, 5 θεματικά Three Cents bars (Paloma bar, Gin & Tonic bar, Mule bar, Whiskey bar, All Stars bar), εκρηκτικά dj sets από τους Street Outdoors Soundsystem by Three Cents, street food γεύσεις και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Το εισιτήριο εισόδου στο Closing Party κοστίζει 15 ευρώ (αγορά από το more.com) και περιλαμβάνει δύο κοκτέιλ/ποτά από bars της επιλογής σας.

