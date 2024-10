Πώς να μαγειρέψετε σολομό στο σπίτι με συνταγή της Julia Child, τέλειο κάθε φορά

Το μαγείρεμα του σολομού, έγινε μόδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εντάξει, πάντα ήταν πηγή πρωτεΐνης, αλλά τότε, όλοι μιλούσαν με πάθος για την υπερτροφή με τα Ωμέγα-3 για την υγεία της καρδιάς και την απώλεια βάρους, στην τηλεόραση.

Σήμερα, ο σολομός εξακολουθεί να είναι υπερτροφή. Μάλιστα, πολλοί σταρ, όπως η Βικτόρια Μπέκαμ, τρώνε καθημερινά σολομό στο κυρίως γεύμα τους, για τη διατήρηση του βάρους τους αλλά και για το κολλαγόνο του δέρματος, που είναι υπεύθυνο για να μένουν οι ιστοί σφιχτοί και η επιδερμίδα λαμπερή.

Το μαγείρεμά του, στο σπίτι, ωστόσο, φέρνει σε δύσκολη θέση, πολλούς, ακόμη και έμπειρους, οικιακούς μάγειρες. Έτσι, μία σκέψη για τη διαχείριση του πολύτιμου αυτού ψαριού, που είναι εύκολο να βρει κάποιος στην αγορά, φρέσκο ή κατεψυγμένο, είναι το ποσάρισμά του.

Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση η διάσημη μαγείρισσα Julia Child. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περσόνα, μια χαρισματική γυναίκα, που αποτέλεσε έμπνευση για τους επόμενους tv chefs. Έγινε μάλιστα και ταινία και την διάσημη μαγείρισσα, ενσάρκωσε η Μέριλ Στριπ.

Ευτυχώς, το βιβλίο μαγειρικής της, The Way To Cook, είναι στη βιβλιοθήκη μου, από τα φοιτητικά μου χρόνια και αν εξαιρέσουμε τις βαριές, «πνιγμένες» στο βούτυρο, γαλλικές συνταγές της, περιλαμβάνει την αλάνθαστη μέθοδο μαγειρέματος ζουμερού σολομού, που πετυχαίνει κάθε φόρα. Προτείνει, μάλιστα, να σερβίρουμε τον ποσέ σολομό, με σάλτσα αγγουριού.

Πώς ποσάρουμε τον σολομό

Το καλό με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματος, είναι ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τα πολύτιμα φιλέτα όσο μαγειρεύονται, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε όταν ψήνουμε στο φούρνο ή στο γκριλ. Επίσης, τον ποσαρισμένο σολομό, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε σαλάτες, ζυμαρικά, σάντουιτς και πολλές παρασκευές.

Γεμίζουμε ένα βαθύ, φαρδύ τηγάνι με περίπου 10 πόντους νερό. Βάζουμε σε αυτό 1 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τρεις κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί. Αφήστε να πάρει μια βράση, στη συνέχεια χαμηλώστε σε μέτρια φωτιά.

Βάζουμε στο νερό που βράζει έως και 8 φιλέτα σολομού, χωρίς κόκαλα και πέτσα, κατά προτίμηση και αφήστε τα να σιγοβράσουν πολύ απαλά, χαμηλώνοντας κι άλλο τη φωτιά για να μην κοχλάζει έντονα το νερό.

Ρυθμίστε ένα χρονοδιακόπτη για έξι λεπτά, αν τα φιλέτα σας είναι μετρίου μεγέθους. Βγάλτε τα από το τηγάνι, προσεκτικά, με την τρυπητή σπάτουλα και σκουπίσετε τα νερά με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας.

Για τη σάλτσα αγγουριού

Μπορείτε να τη φτιάξετε πριν ποσάρετε το ψάρι:

1 αγγούρι, ξεφλουδισμένο, ξεσποριασμένο και ψιλοκομμένο ή τριμμένο στον χοντρό τρίφτη

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ζάχαρη και ξύδι από λευκό κρασί

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο άνηθο

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, ή μισή κρέμα γάλακτος και μισό γιαούρτι

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μεσαίο μπολ και κρατάμε στο ψυγείο.

Το ψάρι μπορεί να σερβιριστεί ζεστό ή κρύο, με τη σάλτσα από πάνω. Επίσης, μπορείτε να «σπάσετε» σε κομμάτια το ποσέ ψάρι, μόλις κρυώσει και να το χρησιμοποιήσετε σε άλλα πιάτα, όπως μια γρήγορη μακαρονάδα.

Ο σολομός ποσέ, μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για τρεις ημέρες, καλά σκεπασμένος, χωρίς να χάσει τη ζουμερή του υφή.