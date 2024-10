Πώς φτιάχνουμε το Dry Martini του 007: Το τέλειο φινάλε σε μια κουραστική μέρα

Μία από τις πολυτέλειες, στις οποίες έχω ενδώσει τελευταία και δεν το έχω μετανιώσει, είναι ένα ερασιτεχνικό cocktail kit για να φτιάχνω ποτά στο σπίτι. Μαζί με τα σωστά ποτήρια, έχω τέλειο dry martini, μέχρι να πεις “shaken, not stirred”.

Από τα πιο κομψά και φινετσάτα κοκτέιλ, σχεδόν ντρέπεσαι να το πιεις με φόρμα στο σπίτι. Σου φέρνει στη σκέψη όμορφα ρούχα, όμορφους ανθρώπους, διαμάντια που είναι παντοτινά και φυσικά τον Τζέιμς Μποντ.

Οι παραλλαγές του Dry Martini, είναι πολλές: Το μιξ μπορεί να είναι από τζιν, ή βότκα μαζί με ξηρό βερμούτ, bitters, συνοδεία ελιάς, πίκλας κρεμμυδιού ή λεμονόφλουδας.

Εμείς που είμαστε φαν του 007, σε όλες τις εκδοχές που έχουν περάσει από τη μεγάλη οθόνη, θα μιλήσουμε εδώ για το vesper, όπως όνομαζεται το κοκτειλ του Βρετανού πράκτορα, που μας «ξεβλάχεψε» πολύ πριν το κάνει ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Αν και το κοκτέιλ, φαίνεται να γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, των ΗΠΑ, στα μισά του 19ου αιώνα, οφείλουμε, να «δώσουμε» στους Βρετανούς την αναβίωση του Dry Martini, μέσα από τα βιβλία του Φλέμινγκ και τις μεταφορές τους στον κινηματογράφο.

Το vesper, λοιπόν, “shaken, or stirred, do I look like I give a damn?”, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί η σύνθεσή του δεν μοιάζει με άλλες παραλλαγές μαρτίνι και καθώς συνδυάζει τζιν και βότκα, βγάζει άρωμα και καθαρότητα, ταυτόχρονα.

007 Dry Martini – Αναλογίες

Σε ένα σέικερ για κοκτέιλ, συνδυάστε 85γρ. τζιν, 28γρ. βότκα και 14γρ. ξηρό βερμούτ. Προσθέστε πάγο στο σέικερ ανακινήστε καλά και στραγγίστε το σε ένα παγωμένο ποτήρι κοκτέιλ.

Γαρνίρετε με μια λεπτή φέτα φλούδα λεμονιού, αφού την περάσετε από το χείλος του ποτηριού.