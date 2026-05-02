Kuchisabishii: Όταν το Τόκιο μετακόμισε στο Κουκάκι

Το Kuchisabishii άνοιξε στο κέντρο ως μια αυθεντική εκδοχή ιαπωνικής sakaba, φέρνοντας στην πόλη την πιο κουλ πλευρά της ασιατικής κουζίνας, με το φαγητό να γίνεται ο βασικός λόγος για να βγεις έξω.

Στο νο 10 της οδού Φαλήρου κάθε βράδυ επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το Kuchisabishii το νέο στέκι που μετρά μόλις μερικές εβδομάδες ζωής. Κι αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις από εκεί και να… «διακτινιστείς» γευστικά κι εσύ με δεκάδες άλλους απευθείας στο Τόκιο.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί στην πορεία θα συναντήσεις αρκετές άγνωστες λέξεις. Για παράδειγμά, το kuchisabishii στα ιαπωνικά σημαίνει «μοναχικό στόμα», αλλά στην πραγματικότητα περιγράφει την ανάγκη να τρως χωρίς να πεινάς πραγματικά, μια συναισθηματική παρόρμηση που συνδέεται περισσότερο με τη διάθεση παρά με την πείνα.

Το ολοκαίνουριο εστιατόριο ακολουθεί τη λογική της izakaya, της ιαπωνικής «ταβέρνας» όπου το ποτό έχει τον πρώτο λόγο και το φαγητό έρχεται να το συνοδεύσει. Για να γίνουμε ακόμη πιο ακριβείς είναι μια sakaba, ένα μεζεδοπωλείο με λίγα λόγια και βρίσκεται μέσα σε ένα yokocho, δηλαδή ένα στενό δρομάκι.

Σταματάμε για λίγο το μάθημα ξένων γλωσσών για να σου πούμε τα βασικά. Πίσω από το project βρίσκεται ο Μπάμπης Ασκερίδης, γνωστός από το Tuk Tuk, ο οποίος μετά από ταξίδια στην Ιαπωνία και εμπειρία σε ραμενάδικο στη Γιοκοχάμα, σχεδίασε έναν χώρο που ακολουθεί τη λογική της ιαπωνικής «ταβέρνας» όπου το ποτό έχει τον πρώτο λόγο και το φαγητό έρχεται να το συνοδεύσει.

Μαζί με τον Γιάννη Πετρή που τον ξέρεις από το ΤΙΚΙ Bar και τον Κώστα Λάλα, έχουν δώσει σάρκα και οστά σε μια πρόταση που απομακρύνεται συνειδητά από το sushi και τα ωμά πιάτα, δίνοντας έμφαση σε μια πιο άμεση και κατά τη γνώμη μας πιο αληθινή προσέγγιση του φαγητού της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η κατεύθυνση της κουζίνας βασίζεται στο ιαπωνικό comfort food, με πιάτα που παραπέμπουν στους δρόμους της γιαπωνέζικης πρωτεύουσας, στα μικρά μπαρ και στις καθημερινές εξόδους των ντόπιων μετά τη δουλειά. Πρόκειται για μια λογική shared dining, χωρίς επισημότητες, αλλά με έντονο γευστικό πρόσημο.

Το βαμμένο σε έντονα χρώματα εσωτερικό ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία: ένας πάγκος πλαισιώνει την ανοιχτή κουζίνα, ενώ οι inox επιφάνειες και τα ξύλινα καθίσματα – παγκάκια με αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα, δίνουν ξεχωριστό τόνο το περιβάλλον. Την εικόνα συμπληρώνουν ιαπωνικά πόστερ και φαναράκια, ενώ στο μικρό πατάρι τέρμα δεξιά, μπορείς να ανέβεις και να απολαύσεις το φαγητό σου όπως οι κάτοικοι αυτής της μακρινής χώρας, αφού βέβαια βγάλεις τα παπούτσια σου.

Το μενού κινείται ξεκάθαρα προς το ιαπωνικό street comfort food και περιλαμβάνει πιάτα, τα οποία βασίζονται σε αυθεντικές ιαπωνικές συνταγές, χωρίς να λείπει το twist του Μπάμπη Ασκερίδη – ο ίδιος άλλωστε πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα σε εστιατόρια στη Γιοκοχάμα και στο Καβασάκι ώστε να μάθει πως θα φτιάχνει το τέλειο ράμεν.

Εδώ, θα το βρεις σε διάφορες επιλογές, αλλά το κορυφαίο είναι αναμφισβήτητα το πλούσιο Hokkaido miso, με χοιρινό chashu, μαριναρισμένο αυγό, φρέσκο κρεμμυδάκι, καλαμπόκι, ζωμό κοτόπουλου και άφθονο βούτυρο όπως συνηθίζουν να το φτιάχνουν δηλαδή στο βορειότερο από τα κύρια νησιά της Ιαπωνίας. Πρωτότυπα είναι τα kawa, τα καλαμάκια με πέτσα κοτόπουλου, τα οποία όμως πρέπει να τα καταναλώσεις άμεσα όσο είναι ακόμη ζεστά.

Η φρεσκάδα της σαλάτας Tomorokoshi με ντοματίνια, αγγούρι, καρότο, κρεμμυδάκι , καλαμπόκι και ponzu dressing θα σε αναζωογονήσει πριν περάσεις στη Miso Udon Carbonara, η οποία είναι τόσο κρεμμώδης όσο φαντάζεσαι. Ένα από τα best sellers είναι το βαθιάς νοστιμιάς καραμελωμένο χοιρινό κότσι Βutaniku Κakuni που σιγομαγειρεύεται με σόγια, σάκε και μίριν και σερβίρεται με bao buns, πίκλες και σάλτσες hoisin και kimchi, ενώ δεν πρέπει να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το Kare Pan, τραγανό bao bun το γεμίζουν με κοτόπουλο, κάρυ και spicy μαγιονέζα

Κι αν έχεις χώρο, δοκίμασε το πιάτο Tebasaki Gyoza με γεμιστές φτερούγες κοτόπουλου με κιμά κοτόπουλου και τραγανή επικάλυψη panko – ταιριάζουν άψογα με την sweet chilli σως στο πλάι. Θα κλείσεις είτε με το ανάλαφρο Cotton Cheesecake που μοιάζει να έχει προσγειωθεί στο τραπέζι σου από την Οζάκα ή με μια νοσταλγική κρέμα καραμελέ με σαντιγί και κερασάκι μαρασκίνο στην κορυφή.

Η ουσία του Kuchisabishii δεν περιορίζεται μόνο στη μαγειρική του φιλοσοφία, η οποία αποτελείται κατά βάση από τηγανητές και ψητές παρασκευές και γεύσεις που συνδυάζουν umami ένταση και λιπαρότητα. Επεκτείνεται στην αισθητική και στον τρόπο λειτουργίας του. Δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξιδανικευμένη εκδοχή της ιαπωνικής κουζίνας, αλλά μια καθημερινή εκδοχή της, αυτή που δύσκολα μεταφέρεται πέρα από τα σύνορα της εν λόγω χώρας. Και το πετυχαίνει.

Σε μια πόλη που η αναμονή δεν αποτελεί κάτι συνηθισμένο, το γεγονός ότι δημιουργούνται ουρές απέξω δείχνει ότι το Kuchisabishii δεν απευθύνεται μόνο σε όσους αναζητούν ιαπωνικές γεύσεις, αλλά σε όσους αναγνωρίζουν μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Αυτή είναι που τελικά το καθορίζει.

Info

Φαλήρου 36, Αθήνα