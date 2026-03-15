Son Athens: Ένα νέο γαστρονομικό στέκι στην Ηλιούπολη με την υπογραφή του Δημήτρη Αφεντάκη

Εκεί που παλιά βρίσκαμε το Geluk, σε ένα στέκι δηλαδή που για χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς της περιοχής, ένα νέο εγχείρημα επιχειρεί να δώσει διαφορετικό ρυθμό στην καθημερινή έξοδο. Ο λόγος για το Son Athens. Εδώ, η εμπειρία ξεκινά από νωρίς με καφέ και brunch και συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ με ένα μενού που αντλεί ιδέες από τη λατινοαμερικανική κουζίνα, συνοδευόμενο από μια λίστα περίπου εβδομήντα ετικετών κρασιού. Και μπορεί να έχει γίνει πιο «γαστρονομικό», αλλά η μπαρίστικη διάθεση και η αγάπη για τη μουσική εξακολουθούν να αποτελούν κομμάτι του DNA του.

Η πλήρης ανακαίνιση του εσωτερικού άλλαξε ριζικά την εικόνα της σάλας, με την κεντρική μπάρα να λειτουργεί πλέον ως βασικός άξονας της εμπειρίας. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το σημείο αυτό μετατρέπεται σε ένα διαρκές meeting point για καφέ, φαγητό και ποτό, που προσαρμόζεται στον ρυθμό της ημέρας. Η φιλοσοφία του εγχειρήματος αποτυπώνεται και στο σύνθημα που συνοδεύει το μενού “Not born yesterday”, μια φράση που υπογραμμίζει όχι μόνο την ιδέα της συνέχειας, αλλά και της εμπειρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα πίσω από το Son Athens

Πίσω από το Son Athens βρίσκεται μια ομάδα που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην αθηναϊκή εστιατορική σκηνή. Ένας από τους βασικούς συντελεστές του project είναι ο Σπύρος Αργυρίου, γνωστός από πρότζεκτς όπως τα Mario & Luigi – The Eatalians και το Neropistolo Bakery, χώρους που έχουν συνδεθεί με τη σύγχρονη αστική γαστρονομία της πόλης. Την κουζίνα έχει αναλάβει ο σεφ Δημήτρης Αφεντάκης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από το Atole στο κέντρο της Αθήνας.

Στο Son Athens υπογράφει ένα μενού που κινείται ανάμεσα στο casual dining και το bar food, με σαφείς επιρροές από τη λατινοαμερικανική κουζίνα. Τη wine list που περιλαμβάνει πάνω από 70 ετικέτες έχει επιμεληθεί ο συνιδιοκτήτης Πάνος Γιαννάκος, ο οποίος βασίστηκε για τη δημιουργία της στον ελληνικό και στον νοτιοαμερικάνικο αμπελώνα, προσθέτοντας επιπλέον κάποιες σημαντικές ευρωπαϊκές επιλογές.

Από το microbakery brunch στο Latin-inspired δείπνο

Η ημέρα στο Son Athens ξεκινά με μια λογική microbakery, που φέρνει στο προσκήνιο τις ζύμες και τα pastries. Αξιοποιώντας πλήρως τις γνώσεις της ομάδας στην αρτοποιία τα πρωινά επικρατεί μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο αστικό bakery-café παρά κλασικό brunch spot.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κουζίνα σταδιακά αλλάζει ρυθμό και στρέφεται σε πιάτα που έχουν σχεδιαστεί για να μοιράζονται, με εμφανείς αναφορές στη λατινοαμερικανική και στη μεξικανική κουζίνα.

Στο μενού του σεφ Δημήτρη Αφεντάκη παρουσιάζονται συνδυασμοί που ισορροπούν ανάμεσα στη φρεσκάδα και την ένταση, όπως το guacamole με χειροποίητα nachos, αλλά και ευφάνταστες προτάσεις με πικάντικα στοιχεία και ιδιαίτερες υφές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη son • qué padre (@son_athens)

Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται προτάσεις όπως η σαλάτα με παντζάρι, μάνγκο, φιστίκι Αιγίνης και ξινομυζήθρα, η tostada με Black Angus tartare, πράσινο μήλο και jalapeño, καθώς και πιάτα που αντλούν έμπνευση από την κουζίνα του Μεξικού, για παράδειγμα το chili con carne με τραγανά chips γλυκοπατάτας.

Στο ίδιο πνεύμα εντάσσονται και τα tacos με τηγανητά king oyster μανιτάρια και κρέμα αβοκάντο, ενώ για όσους αναζητούν πιο πληθωρικές επιλογές το μενού περιλαμβάνει και κοπές κρέατος στον ξυλόφουρνο. Μια από αυτές είναι το μοσχαρίσιο διάφραγμα με σάλτσα πράσινης πιπεριάς και κύμινο. Η κουζίνα λειτουργεί σε άμεση σχέση με την μπάρα, με το φαγητό και το ποτό εξελίσσονται να παράλληλα, από το brunch μέχρι το βραδινό τραπέζι.

Όταν το μενού φτάνει στο γλυκό

Λίγο πριν το τέλος, η κουζίνα στρέφεται σε επιδόρπια που κινούνται ανάμεσα σε κλασικές αναφορές και σε πιο σύγχρονες εκδοχές τους. Το Basque cheesecake συνοδεύεται από χειροποίητο dulce de leche από κατσικίσιο γάλα, μια προσθήκη που δίνει πιο σύνθετο χαρακτήρα στη γεύση και ενισχύει την ένταση του γλυκού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη son • qué padre (@son_athens)

Παρόμοιας φιλοσοφίας είναι και το σουφλέ σοκολάτας, το οποίο σερβίρεται με butterscotch sauce και παγωτό, χαρίζοντας μια αρκετά πιο πληθωρική και σίγουρα πιο ενισχυμένη γευστική κατεύθυνση. Το Son Athens, πατάει στα χνάρια του προκατόχου του, αλλά περνά σε μια διαφορετική φάση: η διασκέδαση εδώ περιστρέφεται γύρω από το τραπέζι, το ποτήρι και τη μουσική με Latin-inspired διάθεση και κρατά όλη μέρα.

Ιnfo

Ελευθερίου Βενιζέλου 197, Ηλιούπολη