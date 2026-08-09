Zolotas Beach: Το νέο υπαίθριο εστιατόριο της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις του φετινού καλοκαιριού στη Βουλιαγμένη είναι η άφιξη ενός ακόμη εστιατορίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, που σηματοδοτεί και την επιστροφή του Θοδωρή Παπανικολάου σε ένα μεγάλο γαστρονομικό εγχείρημα. Έπειτα από χρόνια μακριά από τα φώτα της αθηναϊκής εστίασης, ο σεφ προτείνει μια κουζίνα που δεν κυνηγά τις εντυπώσεις, αλλά τη γεύση και τη μνήμη. Με εμπειρία σε απαιτητικές κουζίνες του εξωτερικού, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αλλά και σε εστιατόρια που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική γαστρονομία, ο Παπανικολάου κάνει come back με μια πρόταση που δείχνει πόσο έχει ωριμάσει η μαγειρική του σκέψη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το Zolotas Beach, που λειτουργεί ήδη από τον Ιούνιο στην ιστορική παραλία Ζολώτα, δεν είναι ένα μεγάλο εστιατόριο. Αντίθετα, με μόλις 20 έως 30 θέσεις, διατηρεί σχεδόν ιδιωτικό χαρακτήρα. Από Πέμπτη έως Δευτέρα, τα τραπέζια στρώνονται κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα και το σκηνικό λειτουργεί περισσότερο ως φυσική προέκταση της κουζίνας παρά ως πρωταγωνιστής της εμπειρίας.

Η κακαβιά

Στην καρδιά του μενού βρίσκεται η parrilla. Η ανοιχτή φωτιά δεν χρησιμοποιείται ως εντυπωσιακό τέχνασμα, αλλά ως βασικό εργαλείο μαγειρικής. Καπνίζει, ψήνει, δίνει ένταση, βάθος και χαρακτήρα σε πιάτα που πατούν σε γνώριμες ελληνικές γεύσεις, χωρίς να εγκλωβίζονται στη νοσταλγία.

Το κοντοσούβλι από ψητό ώμο αρνιού.

Η αρχή γίνεται με το Flat Bread Ritual, ίσως το πιο χαρακτηριστικό καλωσόρισμα της φιλοσοφίας του σεφ. Το ζυμάρι ψήνεται απευθείας στη φωτιά και συνοδεύεται από ταραμά, μεσογειακό chimichurri, βούτυρο τζατζίκι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που αποκτά καπνιστό χαρακτήρα χάρη στα κάρβουνα. Είναι ένα πιάτο που σε προσκαλεί να μοιραστείς, πριν ακόμη ξεκινήσει το γεύμα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το ίδιο δημιουργική είναι και η προσέγγιση του παραδοσιακού ντάκου, ο οποίος μεταμορφώνεται σε tacos από χαρούπι με sorbet ντομάτας, λευκά τυριά, ντομάτα και καμένα ντοματίνια μαριναρισμένα με καρπούζι. Δεν πρόκειται για άσκηση εντυπωσιασμού, αλλά για μια έξυπνη αναδιατύπωση μιας γνώριμης γεύσης. Στην ίδια λογική κινείται και το beef tartare, μαριναρισμένο σε μπύρα που «ολοκληρώνεται» με χαβιάρι, μαγιονέζα τηγανητού αυγού και αποξηραμένο κρόκο, ισορροπώντας με ακρίβεια ανάμεσα στην ένταση και την κομψότητα.

Αναμφίβολα, ο N-tacos, που ισορροπεί ανάμεσα στη χωριάτικη και στο Μεξικό, είναι από τα πιο έξυπνα και νόστιμα πιάτα του μενού.

Η θάλασσα εκπροσωπείται με την ίδια φροντίδα. Το παστό καρπάτσιο μαγιάτικου συνδυάζεται με sorbet jalapeños, αβοκάντο, ροδάκινο, βινεγκρέτ ροδάκινου, τσίλι και αυγοτάραχο, ενώ η γαριδομακαρονάδα με γαρίδα καραμπινιέρο στα κάρβουνα, ταρτάρ γαρίδας, τομάτες κονφί, ούζο και ταλιολίνι είναι από εκείνα τα πιάτα που αποδεικνύουν πως η σύγχρονη ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι σύνθετη χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Ιδιαίτερη θέση στο μενού κατέχει η κακαβιά, ένα πιάτο που γεννήθηκε από μια προσωπική ανάμνηση του σεφ. Η συναισθηματική του αξία είναι εμφανής, όμως εκείνο που τελικά μένει είναι η ουσία της γεύσης. Αντίστοιχα, η ψητή μελιτζάνα με κρέμα πορτσίνι, μίσο τρούφας, τραγανό κρεμμύδι, πουρέ καρότου και πέστο ρόκας αποδεικνύει πόσο καλά μπορεί να σταθεί ένα λαχανικό ως πρωταγωνιστής. Στα κυρίως, το πληθωρικό αρνίσιο κοντοσούβλι, περασμένο σε κλωνάρι άγριας ρίγανης και συνοδευμένο από χειροποίητη πίτα, ψητά λαχανικά και καπνιστή τυροκαυτερή, συναντά το κλέφτικο με μοσχαρίσιο φιλέτο, καπνιστή μελιτζάνα, ψητή ντομάτα, jacket πατάτα και μοσχαρίσιο jus. Πρόκειται για δύο πιάτα που αποδεικνύουν ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα της.

Το must try επιδόρπιο με τον ψητό ανανά.

Τα επιδόρπια, με την υπογραφή του Μιχάλη Χατζηκαλημέρη, συνεχίζουν τον ίδιο διάλογο με τη φωτιά. Το Rotisserie Pineapple συνδυάζει ραβανί, παγωτό καρύδα και ψητό ανανά με σιρόπι lime και τζίντζερ, ενώ το Chocolate Crémeux παντρεύει τη σοκολάτα με καμένο παγωτό βανίλια και σάλτσα εσπρέσο. Η λίστα ποτών περιλαμβάνει προσεγμένα signature cocktails, σαμπάνιες και επιλεγμένες ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό αμπελώνα.

Στη Ριάννα Κούνου των RIANNA + NINA οφείλεται η εξαιρετική αισθητική του χώρου.