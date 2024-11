Το ψητό κοτόπουλο της Κάμαλα Χάρις: Απλότητα και καθαρές γεύσεις

Το «χαρτί» της κουζίνας, έχει «παίξει» πολλές φορές και με επιτυχία, η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Ομολογουμένως, ξέρει να κινείται στη κουζίνα, με την ίδια χάρη και αυτοπεποίθηση, που απαντά σε πολιτικές ερωτήσεις.

Το 2019, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είχε ξεδιπλώσει τις μαγειρικές της γνώσεις, ενώ βρισκόταν σε τηλεοπτικό στούντιο και στο διάλειμμα, ο παρευρισκόμενος δημοσιογράφος της Washington Post, Τζόναθαν Κέιπεχαρτ, της είχε μεταφέρει τις απορίες της γυναίκας του, σχετικά με τη γιορτινή γαλοπούλα.

Το βίντεο έγινε, τότε, viral.

Δεδομένης της δημοτικότητας αυτού του κλιπ, η Χάρις μοιράστηκε, αργότερα, στο λογαριασμό της στο X, τη συνταγή που αγαπά η οικογένειά της: για ολόκληρο ψητό κοτόπουλο με μυρωδικά, που φτιάχνουν με τον σύζυγό της, Ντάγκλας Έμχοφ.

Αυτή η συνταγή περιείχε, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ψιλοκομμένο σκόρδο, ξύσμα λεμονιού και φρέσκα βότανα. Με όλα αυτά τα υλικά, φτιάχνει μια πάστα την οποία «στρώνει» κάτω από την πέτσα του κοτόπουλου, ώστε να του δίνει γεύση και υγρασία όσο ψήνεται. Επίσης, στην «κοιλιά» του κοτόπουλου, η Χάρις, «κρύβει» ένα μπουκετάκι με φρέσκα βότανα, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, θυμάρι και το λεμόνι κομμένο σε κομμάτια, για άρωμα. Δένει με μαγειρικό σπάγκο τα πόδια του κοτόπουλου και φουρνίζει το πτηνό, με ενθουσιασμό.

When I have some time off the campaign trail, I love to be in the kitchen whipping up something new for my family. See what @douglasemhoff and I were cooking the other day. pic.twitter.com/rmjRRPkYBX