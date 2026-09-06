Cretan Wine Gallery στη Λότζια: Το κρητικό κρασί αλλάζει σελίδα με ένα πρωτοποριακό Self-Pour Fair

Όσοι αγαπάμε το κρασί και παρακολουθούμε συστηματικά τις εκθέσεις του χώρου, πάντα ψάχνουμε εκείνη τη σπίθα που θα πάει τη δοκιμή ένα βήμα παραπέρα. Οι κλασικές εκθέσεις έχουν τη δική τους αναμφισβήτητη αξία, όμως όταν εμφανίζονται φρέσκες ιδέες με διαδραστικό χαρακτήρα, άμεση επαφή και ουσιαστικό ενδιαφέρον τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον οινόφιλο, το πράγμα αποκτά άλλη διάσταση.

Μια τέτοια ξεχωριστή εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει το Ηράκλειο. Το WinesofCrete (Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης) διοργανώνει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026 το Cretan Wine Gallery, μια εκδήλωση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και φέρνει στη Λότζια ένα σύγχρονο Self-Pour Fair.

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Τι σημαίνει πρακτικά Self-Pour;

Στο Cretan Wine Gallery ο επισκέπτης γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της δοκιμής του. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κρατάς το ποτήρι σου και επιλέγεις μόνος σου ποιο κρασί θέλεις να σερβιριστείς και να ανακαλύψεις. Δίπλα σε κάθε φιάλη υπάρχουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές και γευστικές πληροφορίες: τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, το προφίλ της οινοποίησης και τα στοιχεία του παραγωγού.

Δοκιμάζεις με τον δικό σου ρυθμό, συγκρίνεις, σημειώνεις και εξερευνάς χωρίς πίεση χρόνου.

9 θεματικές ενότητες: Ένα ζωντανό master class γηγενών ποικιλιών στο ποτήρι σου

Η ουσιαστική καινοτομία της έκθεσης βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί. Ξεφεύγοντας από την κλασική διάταξη ανά οινοποιείο, τα κρασιά οργανώνονται σε 9 στοχευμένες θεματικές ενότητες που χαρτογραφούν πλήρως τη σύγχρονη ταυτότητα του κρητικού αμπελώνα:

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Vidiano (100%): Η μεγάλη λευκή «ντίβα» της Κρήτης σε μονοποικιλιακές εκδοχές, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα, τον ορυκτό χαρακτήρα και τα διαφορετικά terroir του νησιού.

Η μεγάλη λευκή «ντίβα» της Κρήτης σε μονοποικιλιακές εκδοχές, αναδεικνύοντας τη φρεσκάδα, τον ορυκτό χαρακτήρα και τα διαφορετικά terroir του νησιού. Vidiano ( Oak & Blends ): Η πολυπλοκότητα του Βιδιανού μέσα από το πέρασμα σε βαρέλι, καθώς και σε πρωτότυπα blends που απογειώνουν το δυναμικό της ποικιλίας.

Η πολυπλοκότητα του Βιδιανού μέσα από το πέρασμα σε βαρέλι, καθώς και σε πρωτότυπα blends που απογειώνουν το δυναμικό της ποικιλίας. Thrapsathiri & Blends : Το ανερχόμενο και πολυδύναμο Θραψαθήρι, τόσο σε καθαρές οινοποιήσεις όσο και σε αρμονικά χαρμάνια.

Το ανερχόμενο και πολυδύναμο Θραψαθήρι, τόσο σε καθαρές οινοποιήσεις όσο και σε αρμονικά χαρμάνια. Muscat of Spinas & Malvasia : Μια έκρηξη αρωμάτων και φινέτσας από δύο ιστορικές αρωματικές ποικιλίες που γράφουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στην Κρήτη.

Μια έκρηξη αρωμάτων και φινέτσας από δύο ιστορικές αρωματικές ποικιλίες που γράφουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στην Κρήτη. Assyrtiko by Crete : Το κορυφαίο ελληνικό σταφύλι όπως εκφράζεται μέσα από το κρητικό μικροκλίμα, με όγκο, νεύρο και έντονη προσωπικότητα.

Το κορυφαίο ελληνικό σταφύλι όπως εκφράζεται μέσα από το κρητικό μικροκλίμα, με όγκο, νεύρο και έντονη προσωπικότητα. Rare Varieties (Βηλάνα, Ταχτάς, Ρωμέικο κ.ά.): Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τις ιδιαίτερες και σπάνιες γηγενείς ποικιλίες του νησιού που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το παγκόσμιο ενδιαφέρον..

Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τις ιδιαίτερες και σπάνιες γηγενείς ποικιλίες του νησιού που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το παγκόσμιο ενδιαφέρον.. Ros é (Όλες οι ποικιλίες): Η σύγχρονη ροζέ σκηνή της Κρήτης σε όλο της το εύρος, από απαλά σομόν μέχρι γαστρονομικά, γεμάτα ροζέ από κρητικά σταφύλια.

Η σύγχρονη ροζέ σκηνή της Κρήτης σε όλο της το εύρος, από απαλά σομόν μέχρι γαστρονομικά, γεμάτα ροζέ από κρητικά σταφύλια. Liatiko 100%: Η απόλυτη κομψότητα του ερυθρού κρητικού αμπελώνα. Μονοποικιλιακά Λιάτικα με φίνα αρώματα, μεταξένιες τανίνες και εξαιρετική εξέλιξη.

Η απόλυτη κομψότητα του ερυθρού κρητικού αμπελώνα. Μονοποικιλιακά Λιάτικα με φίνα αρώματα, μεταξένιες τανίνες και εξαιρετική εξέλιξη. Kotsifali, Mandilari & Blends: Η κλασική ερυθρή ραχοκοκαλιά του νησιού. Ο συνδυασμός της θερμής πληθωρικότητας του Κοτσιφαλιού με το χρώμα και τη στιβαρή δομή του Μαντηλαριού.

Αυτή η δομή προσφέρει στον επισκέπτη μια σπάνια εμπειρία συγκριτικής δοκιμής: μπορείς να δοκιμάσεις πλάι-πλάι διαφορετικές φιλοσοφίες, υψόμετρα και τρόπους οινοποίησης για την ίδια κατηγορία. Πληθώρα από ετικέτες από 31 οινοποιεία της Κρήτης αποδεικνύουν στην πράξη τα τεράστια άλματα προόδου που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια τόσο στο αμπέλι όσο και στο οινοποιείο.

Οι sommeliers ως οδηγοί και διαδραστικά οινικά παιχνίδια

Το Self-Pour δεν σημαίνει ότι δοκιμάζεις μόνος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, επαγγελματίες sommeliers θα βρίσκονται ανάμεσα στους επισκέπτες ως οινικοί πλοηγοί. Θα υποδέχονται το κοινό, θα καθοδηγούν στις γευστικές δοκιμές, θα εξηγούν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών terroir και θα προτείνουν ποικιλίες με βάση τις γευστικές προτιμήσεις του καθενός.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια γύρω από το κρασί, κάνοντας τη μάθηση και τη δοκιμή μια προσιτή, ευχάριστη και διασκεδαστική διαδικασία για όλους.

Η ιστορία της Κρήτης συναντά τον αμπελώνα της

Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Το να δοκιμάζεις τα κρασιά ενός τόπου με οινική παράδοση χιλιάδων ετών μέσα σε ένα εμβληματικό ενετικό μνημείο όπως η Λότζια στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, προσδίδει στο γεγονός μοναδική αύρα. Η ιστορική αρχιτεκτονική δένει αρμονικά με τη σύγχρονη οινική δημιουργία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αξίζει να τη ζήσει κανείς από κοντά.

Ανακαλύψτε τα κρητικά κρασιά από τα οινοποιεία της Κρήτης:

• Οινοποιείο Αγγελάκη

• Οινοποιείο Αμαργιωτάκη

• Οινοποιείο Βεργίτση

• Οινοποιείο Silva – Δασκαλάκη

• Οινοποιείο Διαμαντάκη

• Οινοποιείο Διγενάκη

• Οινοποιείο Δουλουφάκης Νίκος

• Οινοποιείο DAF Wines Δουλουφάκη Φερενίκη

• Οινοποιείο της ΕΑΣΗ

• Οινοποιείο Ευφροσύνη

• Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη

• Οινοποιείο Ζουμπεράκη

• Οινοποιείο Ιδαία Οινοποιητική

• Οινοποιείο Καραβιτάκη

• Οινοποιείο Κουρκουλού

• Οινοποιείο Λυραράκη

• Οινοποιείο Λουλούδη

• Οινοποιείο Μαραγκάκη

• Κτήμα Μενεξέ

• Οινοποιείο Moinoterra

• Οινοποιείο Μεταξάρη

• Οινοποιείο Ντουράκη

• Οινοποιείο Παρασκευάς

• Κτήμα Πατεριανάκη

• Οινοποιείο Πνευματικάκη

• Οινοποιείο Scalarea

• Οινοποιείο ΑΦΟΙ Στραταριδάκη

• Οινοποιείο Τιτάκη

• Κτήμα Τοπλού

• Οινοποιείο Φραγκόσπιτο