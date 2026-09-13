Στα μονοπάτια του Ξινόμαυρου: Ένα οδοιπορικό σε Νάουσα, Αμύνταιο και Γουμένισσα

Αν υπάρχει κάτι που προσωπικά με εξιτάρει, είναι η αδιαμεσολάβητη επαφή με τη φύση — ειδικά όταν αυτή συναντά το κρασί και την ουσία του οινοτουρισμού. Γιατί άλλο είναι να δοκιμάζεις μια ετικέτα σε μια αίθουσα γευσιγνωσίας κι εντελώς διαφορετικό να πατάς το χώμα όπου γεννιέται το σταφύλι, να αναπνέεις τον αέρα του αμπελώνα και να συνομιλείς με τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε τρύγο.

Αυτό ακριβώς το βίωμα προσφέρει η Wanderlust Outdoor Activities & Travel σε συνεργασία με τη GeniusinGastronomy, μέσα από ένα premium τριήμερο οδοιπορικό (16-18 Οκτωβρίου 2026). Δεν πρόκειται για μια απλή, αποστειρωμένη οριζόντια δοκιμή διαφορετικών κρασιών. Είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης μιας από τις πιο συναρπαστικές και αγαπημένες μου ποικιλίες: του Ξινόμαυρου αλλά και των άλλων ποικιλιών που παράγει το εκάστοτε οινοποιείο. Μια ευκαιρία να αποκωδικοποιήσεις σε βάθος το πώς μεταβάλλεται η προσωπικότητά του από περιοχή σε περιοχή, από πλαγιά σε πλαγιά κι από παραγωγό σε παραγωγό, στις τρεις κορυφαίες οινοπαραγωγικές του ζώνες.

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Νάουσα: Η Ιστορία, τα Cru και το Μπλε Τρακτέρ

Η εκκίνηση δεν θα μπορούσε παρά να γίνει από τη Νάουσα και το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι. Ένα από τα πιο εμβληματικά οινοποιεία της χώρας, όπου η ιστορία του ελληνικού κρασιού είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά. Από το άγαλμα του κυρ-Γιάννη Μπουτάρη που δεσπόζει καθιστό στο παγκάκι στην είσοδο του κτήματος —υπενθυμίζοντας το ελεύθερο πνεύμα και το όραμα που άλλαξε τον ελληνικό αμπελώνα— μέχρι τα σύμβολα που σημάδεψαν τις ετικέτες του: το ιστορικό μπλε τρακτέρ, την «Κούλα» και τον παλιό πύργο.

Στο ποτήρι, το Ξινόμαυρο της Νάουσας φανερώνει τον κλασικό, στιβαρό του χαρακτήρα. Εδώ, τα ασβεστολιθικά εδάφη του Βερμίου χαρίζουν στα κρασιά πυκνή τανική δομή, χαρακτηριστική γήινη πολυπλοκότητα (αποξηραμένη ντομάτα, φραγκοστάφυλο, μανιτάρι) και ένα αστείρευτο δυναμικό παλαίωσης που απογειώνεται δίπλα στην τοπική κουζίνα.

Αμύνταιο: Αμπελοτόπια ακριβείας και ψυχρό κλίμα

Η διαδρομή συνεχίζεται στο οροπέδιο του Αμυνταίου και στο Κτήμα Άλφα. Εδώ το σκηνικό αλλάζει ριζικά:

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Υψηλή τεχνολογία και αμπελουργία ακριβείας: Η επιστήμη τίθεται στην απόλυτη υπηρεσία του terroir.

Η επιστήμη τίθεται στην απόλυτη υπηρεσία του terroir. Το μικροκλίμα των λιμνών: Το μεγάλο υψόμετρο (600+ μέτρα), τα αμμώδη εδάφη και η θερμορυθμιστική επίδραση των λιμνών σμιλεύουν ένα εντελώς διαφορετικό Ξινόμαυρο.

Το μεγάλο υψόμετρο (600+ μέτρα), τα αμμώδη εδάφη και η θερμορυθμιστική επίδραση των λιμνών σμιλεύουν ένα εντελώς διαφορετικό Ξινόμαυρο. Φινέτσα στο ποτήρι: Τραγανή οξύτητα, μεταξένιες τανίνες και έντονη έκφραση φρέσκου κόκκινου φρούτου, που συνδυάζονται ιδανικά με την πλούσια τοπική γαστρονομία της Φλώρινας (πιπεριές Φλωρίνης, τοπικά τυριά και εκλεκτά κρέατα).

Οινοποιείο Κόκκινος και Γουμένισσα: Από το καζάνι στο barbecue

Η επιστροφή στη Νάουσα επιφυλάσσει τη ζεστή, χειροποίητη φιλοξενία στο Οινοποιείο Κόκκινος. Εκεί, η μυρωδιά από το καζάνι απόσταξης παραδοσιακού τσίπουρου συναντά την αυθεντική παρέα: ανάβουμε τις ψησταριές για ένα ανοιχτό barbecue, ταιριάζοντας τα ψητά κρέατα με τα βαθιά κόκκινα κρασιά του οινοποιείου, όπως ακριβώς επιτάσσει η μακεδονική παράδοση.

Το οδοιπορικό ολοκληρώνεται στη Γουμένισσα και το Μικρό Κτήμα Τίτου, στις πλαγιές του Πάικου. Εκεί το Ξινόμαυρο παντρεύεται υποχρεωτικά με τη γηγενή Νεγκόσκα, προσφέροντας ένα χαρμάνι πιο στρογγυλό, βελούδινο, με βαθύ χρώμα και ώριμο χαρακτήρα.

Η αξία της καθοδήγησης

Το να ταξιδεύεις έχοντας συνοδοιπόρους τον Γιώργο Λούκα (Genius in Gastronomy) και τον Τάσο Κωνσταντινίδη (Wanderlust Travel) προσδίδει στο ταξίδι μια ουσιαστική, εκπαιδευτική διάσταση. Δεν μένεις απλός θεατής· μαθαίνεις να «διαβάζεις» το terroir, να αναγνωρίζεις τις τεχνικές οινοποίησης και να κατανοείς γιατί το ίδιο σταφύλι μπορεί να πει τρεις εντελώς διαφορετικές ιστορίες μέσα σε λίγα χιλιόμετρα.

Για όσους αγαπούν τη φύση, το καλό φαγητό και την αυθεντική οινική αναζήτηση, αυτό το τριήμερο είναι η επιτομή του σύγχρονου ελληνικού οινοτουρισμού.

Πληροφορίες & κρατήσεις: Wanderlust Outdoor Activities & Travel