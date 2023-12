Το τέλος του χρόνου που πλησιάζει είναι μια καλή αφορμή για αλλαγές. Μήπως είναι η στιγμή να αλλάξεις κινητό χωρίς όμως να ξοδέψεις μια περιουσία; Σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις συνέχισε και δεν θα χάσεις!

Έχουμε πλέον αποδεχτεί ότι το σωστό smartphone είναι απαραίτητο εργαλείο. Τόσο για την δουλειά όσο και για την διασκέδαση μας. Τα κινητά άλλαξαν την καθημερινή μας επικοινωνία, αλλά τα smartphones την πήγαν σε άλλο επίπεδο. Με εφαρμογές για τα πάντα μας κρατάνε συνδεδεμένους και ταυτόχρονα αποθανατίζουν τις καλύτερες στιγμές μας. Στην αγορά υπάρχουν πολλές επιλογές σε πολλές διαφορετικές τιμές. Αν είσαι στην φάση για να αλλάξεις smartphone, για τις καλύτερες προσφορές πέρνα από το πιο κοντινό σου Πλαίσιο! Σου έχουμε πέντε μοναδικές προτάσεις!

1.Apple iPhone 11 64GB 4G+ Black

Θες να μπεις στον κόσμο του iOS αλλά διστάζεις λόγω κόστους; Μην ανησυχείς συ έχουμε την λύση! Πάρε ένα iPhone 11. Διαθέτει όλα όσα ήθελες και ακόμα περισσότερα. Στην καρδιά του χτυπά ο προηγμένος επεξεργαστής A13 Bionic με την τρίτης γενιάς Neural Engine, για μοναδικές επιδόσεις .Παράλληλα, διαθέτει Spatial Audio και Dolby Atmos για εκπληκτικό ήχο, Wireless Charging, ταχύτατο Wi‑Fi 6, Gigabit-Class LTE και πιστοποίηση IP68. Κάτω από σκληρό γυαλί ειδικά σχεδιασμένο για smartphone, υπάρχει μία εντυπωσιακή οθόνη LCD Liquid Retina 6,1” με λειτουργία True Tone, για τέλεια φωτεινότητα και ευρεία υποστήριξη χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι μία πιο φυσική εμπειρία προβολής και χρήσης. Με το Haptic Touch μπορείς να αλληλεπιδράς με τις αγαπημένες σου εφαρμογές με γρήγορο και απρόσκοπτο τρόπο. Άλλαξε το κάδρο της φωτογραφίες σου από ευρυγώνιο σε υπερευρυγώνιο και αντίστροφα, με το επανασχεδιασμένο σύστημα διπλής κάμερας που διαθέτει το iPhone 11. Τώρα δεν βλέπεις απλά τι υπάρχει έξω από τα περιθώρια, αλλά μπορείς και να το φωτογραφήσεις. Τέλος η μπαταρία του έχει διάρκεια ζωής έως και μία ημέρα και φυσικά καταγράφει 4Κ video υψηλής ποιότητας!

2.Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB Black

Για σένα που είσαι του Android και θες καλό value for money που όμως να είναι και designατο σου προτείνουμε το Νοτε 12, το λεπτότερο Note με πάχος μόλις 7,98 χιλ.

Δεν υστερεί σε χαρακτηριστικά φυσικά! Η οθόνη τεχνολογίας Pro AMOLED με διαγώνιο 6,67 ιντσών επιδεικνύει ανάλυση FHD+ (2.400 x 1.080 pixels), μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ρυθμό δειγματοληψίας αφής έως 240Hz, ευρεία χρωματική γκάμα DCI-P3, αναλογία αντίθεσης 5.000.000:1 και υποστήριξη Dolby® Vision και HDR10+. Τέλεια τόσο για να απολαμβάνεις κινηματογραφική εικόνα όσο και για ομαλή εμπειρία χρήσης σε κάθε εργασία. Για τις φωτογραφίες σου, το Redmi Note 12 Pro5G διαθέτει τον κορυφαίο αισθητήρα 50MP Sony IMX766, με OIS για σταθερές λήψεις αλλά και τριπλή κάμερα (βασική 50MP + υπερευρυγώνια 8MP + Macro 2MP) καθώς και Selfie κάμερα 16MP. Και όλα αυτά τρέχουν με τον επεξεργαστή Mediatek Dimensity 1080. Πανίσχυρος και εξαιρετικά αποδοτικός, συνδυάζεται με την ισχυρή GPU Mali-G68 MC4 της ARM (έως 950MHz) και ένα κορυφαίο σύστημα ψύξης από φύλλα γραφίτη 12 επιπέδων. Τέλος υποστηρίζει ταχεία φόρτιση με 67W Turbo Charge που φορτίζει την μπαταρία 5.000 mAh σε ποσοστό 51% σε μόλις 15 λεπτά.

3.Xiaomi Redmi 12C 4/128GB Graphite Gray

Για σένα που κυνηγάς τα πιο οικονομικά deals σου έχουμε άλλη πρόταση από την Xiaomi.Το Redmi 12C είναι ένα smartphone υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη αυτονομία, ικανότατη κάμερα και όμορφη αισθητική που το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή, και κυρίως, ολοήμερη χρήση. Και όλα αυτά ε λίγο πάνω από 100 ευρώ! Ενσωματώνει ισχυρή κάμερα 50MP, με δυνατότητα ταχύτατης λήψης ακόμα και κινούμενων θεμάτων , λειτουργία HDR, πορτρέτου και νυχτερινής προβολής, αλλά και εμπρόσθια κάμερα 5MP για ζωντανές selfies. Διαθέτει μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 6,71 ιντσών (ανάλυση 1.650 x 720 pixels, φωτεινότητα 500 nits, αναλογία αντίθεσης 1500:1), ιδανική για gaming και παρακολούθηση multimedia περιεχομένου. Στην καρδιά της συσκευής ο οκταπύρηνος επεξεργαστής MediaTek Helio G85 (μέγιστη συχνότητα 2,0 GHz). Ανταποκρίνεται άψογα στις προκλήσεις με αποτέλεσμα η εμπειρία χρήσης να είναι ομαλή ακόμα και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Σε συνδυασμό με το βελτιστοποιημένο λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα MIUI 13 που βασίζεται στο Android, απολαμβάνεις υψηλή ταχύτητα και ομαλότατη εμπειρία χρήσης. Η μεγάλη μπαταρία 5.000mAh παρέχει στη συσκευή μεγάλη αυτονομία ώστε να σε συνοδεύεται παντού, χωρίς συμβιβασμούς.

4.Motorola Moto G54 Power Edition 5G 12/256GB

Αν θες καλή προσφορά και ιστορικό όνομα η Motorola έχει αυτό που χρειάζεσαι! Το νέο moto g54 Power edition είναι εδώ για να ολοκληρώσει την εμπειρία της κάθε σας στιγμής. Απελευθέρωσε την ψυχαγωγία με 5G ταχύτητα και έναν ισχυρό επεξεργαστή. Τράβηξε απίστευτα καθαρές φωτογραφίες και πιο ομαλά βίντεο με ένα σύστημα κάμερας 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Ζωντάνεψε ταινίες, παιχνίδια και μουσική με την καθηλωτική οθόνη 6.5” FHD+ 120Hz που υποστηρίζεται από τρισδιάστατο στερεοφωνικό ήχο. Αξιοποίησε στο έπακρο το 5G με τον MediaTek Dimensity 7020, έναν ισχυρό οκταπύρηνο επεξεργαστή που προσφέρει συχνότητες έως 2.2Ghz. Απόλαυσε παιχνίδια χωρίς δυσλειτουργίες, ομαλότερα βίντεο και ακόμα πιο εκπληκτικές ταινίες. Με το εξαιρετικά γρήγορο 5G μπορείς να κατεβάσεις με αστραπιαία ταχύτητα χωρίς να ανησυχείς για την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.Η μπαταρία τεράστιας χωρητικότητας 6000mAh σας κρατά για να ακούς λίστες αναπαραγωγής για περισσότερο, να συνομιλείς μέσω βίντεο με φίλους για ώρες και να παρακολουθείς την αγαπημένη σου σειρά μέχρι το δραματικό τέλος. Στην συνέχεια ανεφοδίασε γρήγορα με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα φόρτισης TurboPower™ 30.

5.Nothing Phone(2) 12/256GB 5G Λευκό

Για το κλείσιμο θα σε πάμε σε κάτι εντελώς άλλο! Μια αποκλειστικότητα στο Πλαίσιο, ένα smartphone με χαρακτήρα! Το Νέο Nothing Phone (2) είναι εδώ για μια άλλη εμπειρία. Σε έναν κόσμο που αναζητάει τον εαυτό του μακριά από την οθόνη, το Glyph Interface έρχεται ανασχεδιασμένο και πλήρως παραμετροποιήσιμο για να ξεχωρίζεις τις ειδοποιήσεις από διάφορες επαφές και διαφορετικές επαφές με διαφορετικά μοτίβα φωτισμού και ήχους. Με το Glyph Composer βρίσκεις τον ρυθμό που θες και τον καταγράφεις σε απόλυτα δικά σου notifications χωρίς να κοιτάς την οθόνη! Στην καρδιά του βρίσκεται ο πανίσχυρος Snapdragon® 8+ Gen 1 για να σου προσφέρει απίστευτες επιδόσεις σε παιχνίδια, πολυδιεργασία με εφαρμογές καθώς και με τα ολοκαίνουρια widgets του Nothing OS 2.0 που μπορούν να σου προσφέρουν πληροφορίες κατ’ ευθείαν από την οθόνη αφετηρίας σου. Το Nothing Phone (2) καταγράφει με ευκολία τις σημαντικότερες στιγμές σου την στιγμή που συμβαίνουν. Στην πίσω πλευρά θα βρεις το πανίσχυρο Dual Camera setup με 50MP κυρίως και 50MP υπερ-ευρυγώνιο φακό που σου χαρίζουν σταθερό Video μέχρι 4K/60fps, ενώ το 2x Super RES zoom φέρνει κάθε αντικείμενο κοντά χωρίς να χάνεις λεπτομέρεια. Η Selfie κάμερα 32MP θέτει νέα στάνταρ και κάθε απαλή απόχρωσή και έκφραση του προσώπου σου θα λάμψει στα Social Media! Come to the bright side