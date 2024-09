Apple: Αυτό είναι το iPhone 16 με εργαλεία Apple Intelligence – Αποκαλύφθηκαν και iWatch 10 και Air Pods 4

Γεγονός το iPhone 16 της Apple, η παρουσίαση του οποίου έγινε σε ειδική εκδήλωση του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας. Η νέα γενιά είναι σχεδιασμένη για Τεχνητή Νοημοσύνη, το αποκαλούμενο και Apple Intelligence.

Στα αποκαλυπτήρια της Δευτέρας (09.09.2024) η Apple παρουσίασε όλη την γκάμα του iPhone 16, δηλαδή τα iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max. Καθένα από αυτά τα τηλέφωνα θα είναι συμβατό με το Apple Intelligence, τη νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Apple.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον CEO της Apple, τον Tim Cook, η σειρά iPhone 16 δεν θα κυκλοφορήσει με το Apple Intelligence από την πρώτη στιγμή.

Τα χρώματα στα οποία θα είναι διαθέσιμο το νέο iPhone είναι μαύρο, λευκό, μπλε, πετρόλ και ροζ.

Το τσιπ A18 που ενσωματώνει το iPhone 16, με επεξεργαστή 6 πυρήνων, είναι 30% ταχύτερο από το τσιπ A16 του iPhone 15 και έτσι καθίσταται πιο ενεργειακά αποδοτικό, και χρησιμοποιεί 30% λιγότερη ενέργεια.

Το νέο iPhone 16 είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, με ορατή καινοτομία ως προς τον χειρισμό του το πλήκτρο «Camera Control» στο πλάι της συσκευής. Η βασική καινοτομία, ωστόσο, του iPhone 16 ως προς τον χειρισμό του, είναι το πλήκτρο «Action», το οποίο ο χρήστης μπορεί να το εξατομικεύσει, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, προγραμματίζοντας τις λειτουργίες που θα ήθελε να ενεργοποιεί πατώντας το.

Το πλήκτρο «Action», αντικαθιστά το κουμπί σίγασης και επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν οτιδήποτε, από τη μετάφραση μίας φράσης εν κινήσει ή τον προγραμματισμό μίας συντόμευσης, όπως να ανάψουν τον φακό ή να ανοίξουν ένα ημερολόγιο.

Το πλήκτρο «Camera Control» προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο άνοιγμα της κάμερας, που ξεκινά με το σύρσιμο ενός δακτύλου.

