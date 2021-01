Birdwatch: Το Twitter επιστρατεύει «κατασκόπους» για την καταπολέμηση των fake news

Το Twitter ζητά από τους χρήστες του να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των fake news (ψευδών ειδήσεων). Γι’ αυτό το σκοπό, ανακοίνωσε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε μερικούς χρήστες να υποβάλουν παρατηρήσεις για tweets άλλων χρηστών, τα οποία κρίνουν ως αναληθή ή παραπλανητικά.

Η πρωτοβουλία με την ονομασία “Birdwatch” αρχικά ξεκίνησε να δοκιμάζεται σε μια μικρή ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ. Το Twitter αναγνώρισε ότι το νέο σύστημα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην καταστρατήγηση του και μπορεί κατά καιρούς να εμφανίσει προβλήματα, αλλά όπως ανέφερε, «είναι ένα μοντέλο που αξίζει να δοκιμάσουμε».

Οι χρήστες που επισημαίνουν κάποια ανάρτηση άλλου ως παραπλανητική ή ψευδή, θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν την άποψη τους και να τα συζητούν εμπιστευτικά σε μια ειδική ιστοσελίδα για το Birdwatch (twitter.com/i/birdwatch), χωρίς τα σχόλια τους να είναι ορατά στους υπόλοιπους χρήστες. Για να συμμετάσχουν στην όλη προσπάθεια, πρέπει να δώσουν ένα επαληθευμένο αριθμό τηλεφώνου και ένα e-mail, καθώς επίσης να μην έχουν προϊστορία παραβιάσεων των κανόνων της πλατφόρμας.

We’ll use the notes and your feedback to help shape this program and learn how to reach our goal of letting the Twitter community decide when and what context is added to a Tweet.



For details and how to apply to be a part of Birdwatch: https://t.co/bt5BzIpe4o (3/3)