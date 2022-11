Ημέρα Black Friday με εκτπώσεις, προσφορές και χιλιάδες αγορές η Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα… χτυπήσουν κόκκινο. Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε κατάχρηση των υπηρεσιών Buy Now, Pay Later.

Οι ερευνητές της Kaspersky ανέφεραν ότι ο αριθμός των επιθέσεων μέσω Banking Trojans που κλέβουν δεδομένα πληρωμών διπλασιάστηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, αγγίζοντας τις σχεδόν 20 εκατομμύρια επιθέσεις.

Φέτος, εκτός από αυτήν την ενεργή εκστρατεία κλοπής τραπεζικών διαπιστευτηρίων, οι κυβερνοεγκληματίες δεν έμειναν άπραγοι και ανέπτυξαν νέα συστήματα απάτης. Ειδικότερα, την Black Friday οι απατεώνες χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα νέο είδος συστήματος phishing εκμεταλλευόμενοι τις υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL).

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα από την έκθεση της Kaspersky «How customers got scammed amid the Black Friday season in 2022», με στόχο την εκπαίδευση των χρηστών ώστε να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

Τα τραπεζικά Trojans είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως στο οπλοστάσιο των εγκληματιών του κυβερνοχώρου που επωφελούνται από την εκπτωτική σεζόν. Μόλις ο χρήστης περιηγηθεί σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το Trojan αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στις φόρμες του ιστότοπου.

Αυτό σημαίνει ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν πρόσβαση σε έναν αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης και CVV, καθώς και στα διαπιστευτήρια σύνδεσης του θύματος στον ιστότοπο. Έχοντας λάβει αυτές τις πληροφορίες, οι εισβολείς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της κάρτας τους για αγορές ή να πουλήσουν τα δεδομένα σε καταστήματα στο Dark web.

Μετά από μια ραγδαία μείωση του αριθμού των επιθέσεων με τραπεζικά Trojans το 2021, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου επέστρεψαν σε αυτό το είδος δριμύτεροι.

Το 2022, ο αριθμός των επιθέσεων διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2021. Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, τα προϊόντα της Kaspersky εντόπισαν και απέτρεψαν σχεδόν 20 εκατομμύρια επιθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική αύξηση του αριθμού των ανιχνεύσεων έφτασε το 92%.

Η εποχή των εκπτώσεων προσελκύει αναπόφευκτα την προσοχή αγοραστών και εμπόρων. Ωστόσο, είναι επίσης μια αγαπημένη εποχή για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, οι οποίοι δεν διστάζουν να επωφεληθούν από τους πελάτες στο διαδίκτυο.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δημιουργούν δελεαστικές προσφορές που είναι ψεύτικες και λήγουν γρήγορα, επομένως ο χρήστης πρέπει να βιαστεί να πάρει τα αγαθά δωρεάν ή στη χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το σημείο όπου οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου τραβούν τον ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών, οι οποίοι διψούν για δωρεάν αγαθά και δεν κοιτάζουν προσεκτικά τον ιστότοπο στον οποίο εισάγουν τα δεδομένα τους, είναι ο phishing ή είναι ο πραγματικός;

Το 2022, οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν επίσης πολυάριθμα παραδείγματα σελίδων phishing τα οποία έκαναν για πρώτη φορά κατάχρηση των υπηρεσιών BNPL. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους πελάτες να μοιράσουν το κόστος της αγοράς σε πολλές άτοκες δόσεις. Επομένως, αυτές οι υπηρεσίες απευθύνονται στους καταναλωτές, ιδιαίτερα στους νέους, και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλείς σε αγοραστικές περιόδους όπως η Black Friday.

Ένα παράδειγμα αυτής της απάτης είναι η κατάχρηση μιας δημοφιλούς υπηρεσίας που ονομάζεται Afterpay (Clearpay στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία), με 20 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε όλον τον κόσμο. Οι δράστες δημιούργησαν μια σελίδα που μιμείται τον επίσημο ιστότοπο, εξαπατώντας τα ανυποψίαστα θύματα ώστε να εισάγουν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας και το CVV σε ψεύτικη φόρμα. Αφού ο χρήστης εισαγάγει τα στοιχεία του, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα προσπαθήσουν να κλέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από αυτήν την κάρτα, αδειάζοντας το πορτοφόλι του θύματος.

«Το shopping event της χρονιάς – η Black Friday – είναι μια «hot» περίοδος όχι μόνο για πωλητές και αγοραστές, αλλά και για τους απατεώνες που θέλουν να κλέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από βιαστικούς πελάτες. Το νέο σύστημα που εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL) αποδεικνύει ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δεν σταματούν να εξελίσσουν τις μεθόδους τους. Τις συνηθισμένες μέρες, ο πελάτης μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί: αν το προϊόν είναι πολύ φθηνό, είναι πιθανότατα απάτη, αλλά κατά την περίοδο εκπτώσεων της Black Friday αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Οι αγοραστές γίνονται λιγότερο προσεκτικοί και ως εκ τούτου αποτελούν εύκολο στόχο για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να δίνετε προσοχή στον ιστότοπο από τον οποίο αγοράζετε, να είστε προσεκτικοί με άγνωστες εταιρείες και να χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας», σχολιάζει η Olga Svistunova, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Kaspersky.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κόλπα και τις απάτες της Black Friday, διαβάστε την πλήρη αναφορά στο Securelist.

Για να απολαύσετε στο μέγιστο την Black Friday φέτος, φροντίστε να ακολουθήσετε μερικές συστάσεις ασφαλείας: