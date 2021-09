Μία νέα εμπειρία μπορούν πλέον να βιώσουν οι χρήστες των social media καθώς τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά είναι γεγονός, προσφέροντας πραγματικές δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας. Σε αυτή την καινοτομία προχώρησε το Facebook σε συνεργασία με την εταιρεία EssilorLuxotica, δημιουργό των Ray-Ban.

Τα «έξυπνα» γυαλιά του Facebook, με την ονομασία «Ray-Ban Stories», σε 20 διαφορετικά στιλ και με αρχική τιμή 299 δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τους New York Times, επιτρέπουν στους χρήστες να ακούνε μουσική και podcast, να απαντάνε σε τηλεφωνήματα, να τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο και να τα μοιράζονται με άλλους χρήστες του Facebook με τη βοήθεια μιας συνοδευτικής εφαρμογής.

Τα γυαλιά διαθέτουν δύο κάμερες, δύο μικροσκοπικά ηχεία, τρία μικρόφωνα και μικροεπεξεργαστή Snapdragon. Φορτίζονται μέσω καλωδίου USB-C σε περίπου έξι ώρες και, για τη χρήση τους, πρέπει να συνδεθούν σε λογαριασμό Facebook. Μπορούν να τραβήξουν έως 35 βίντεο των 30 δευτερολέπτων ή 500 φωτογραφίες, τα οποία στη συνέχεια μεταφορτώνονται ασύρματα στη συνοδευτική εφαρμογή, η οποία τα κρυπτογραφεί. Στη συνέχεια, μέσω του Facebook View, ο κάτοχος των γυαλιών μπορεί να μοιραστεί αυτό το περιεχόμενο με άλλους. Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να αποθηκευθούν στο τηλέφωνο του χρήστη εκτός της ειδικής εφαρμογής του Facebook.

Facebook has teamed up with Ray-Ban to create a line of eyewear that can take photos, record video, answer phone calls and play music and podcasts.



